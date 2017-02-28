Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

В полночь 24 февраля в Тверской детской областной больнице произошел пожар. СУ СК России по Тверской области по факту пожара возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

В полночь 24 февраля в Тверской детской областной больнице произошел пожар. СУ СК России по Тверской области по факту пожара возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

По мнению следствия, возгорание произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей тех, кто в больнице несет ответственность за пожарную безопасность. В результате пожара в здании обрушилась кровля, повреждено перекрытие третьего этажа, в огне пострадало имущество больницы.

Следователи изъяли документы, чтобы выяснить очаг возгорания назначили пожарно-техническую судебную экспертизу. Кроме того допросили 50 свидетелей, в том числе работников Министерства здравоохранения Тверской области, медицинский персонал, работников службы охраны и пожарного поста больницы, а также несовершеннолетних пациентов и их родителей, эвакуированных из больницы. Следователи запросили и приобщили к делу информацию о материальном ущербе. По предварительным данным он составил более 337 млн.рублей