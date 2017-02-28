tvernews.ru
28 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей - ТИА
фото: Сергей Терехов
28 Февраля 2017 16:39
Автор: TIA

В полночь 24 февраля в Тверской детской областной больнице произошел пожар. СУ СК России по Тверской области по факту пожара возбудило уголовное дело по статье "Халатность".

По мнению следствия, возгорание произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей тех, кто в больнице несет ответственность за пожарную безопасность. В результате пожара в здании обрушилась кровля, повреждено перекрытие третьего этажа, в огне пострадало имущество больницы.

Следователи изъяли документы, чтобы выяснить очаг возгорания назначили пожарно-техническую судебную экспертизу. Кроме того допросили 50 свидетелей, в том числе работников Министерства здравоохранения Тверской области, медицинский персонал, работников службы охраны и пожарного поста больницы, а также несовершеннолетних пациентов и их родителей, эвакуированных из больницы. Следователи запросили и приобщили к делу информацию о материальном ущербе. По предварительным данным он  составил более 337 млн.рублей

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: пожар в детской областной больнице ущерб более 337 млн.рублей
Смотрите также:
Комментарии (17)

  • Tamplier 
    Круто, и виловатых нет!
    28.02.2017 16:42
    0 | 2

  • abeltv 
    По факту на восстановление больницы уйдёт сумма 2-3 раза выше озвученной сегодня!
    28.02.2017 16:43
    0 | 6

    • Derevyaka 
      У Москвы Рудене надо просить не менее 1 млрд.руб
      28.02.2017 17:59
      0 | 5

  • buch 
    Ущерб в 337 млн.рублей исчислялся в ценах какого года?
    28.02.2017 16:53
    0 | 3

  • bublik 
    когда крайних нет, их назначают. чьи фамилии на табличках в коридоре, тот и виноват. а про неработающие пожарные гидранты, огнетушители для мебели, заколоченные пожарные выходы и пр. никто не в курсе.
    28.02.2017 16:54
    0 | 3

  • Beqbmak 
    москва дай лярд....
    28.02.2017 16:54
    0 | 3

    • MochaLovka 
      И нового руководителя Минздрава ТО для его распила
      28.02.2017 17:57
      0 | 6

  • kudimov 
    Если однушка в новом доме под чистовую отделку стоит порядка 2 млн, то на эти деньги можно купить 168 квартир. Не слабо так...
    28.02.2017 16:58
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    А наказание за подобный ущерб весьма копеечное. Никто даже не сядет. Может быть даже наоборот, наградят за "грамотное руководство" подчинёнными при пожаре...)
P.S. Интересно, будет ли подсчитан "ущерб" ( откаты ) при восстановлении данной богадельни?))
    28.02.2017 17:13
    0 | 4

  • protivvsex 
    прощай речной.
    28.02.2017 17:32
    0 | 1

    • Old_man 
      Не только речной, но и многое другое.
      28.02.2017 17:46
      0 | 2

  • Vargas 
    Наконец-то можно списать не работающий томограф и другое дорогостоящее оборудование.
    28.02.2017 17:33
    0 | 8

    • Uylo_Yobannen 
      Огонь всё спишет.
      28.02.2017 18:16
      0 | 1

  • Бертран 
    Мы совсем не унываем, господа. Центр под боком, денег выделят с лихвой, на всё хватит. 
Может оно и к лучшему.
    28.02.2017 18:07
    2 | 2

  • karina75 
    Остаётся удивляться сотрудникам ДОКБ . Может пора заканчивать молчать ? Бармина вы уже замолчали .  Пишите коллективное письмо хоть на чьё имя , но эту неудачницу гоните в шею.
    28.02.2017 18:18
    1 | 1

    • Proletary 
      А толку то? ОКБ в защиту Парфенова подписи собирала, не помогло. И еще радоваться надо, что Козлов пришел, маячили кандидатуры куда более инфернальные.
      28.02.2017 19:03
      0 | 0

  • protivvsex 
    судя по коментам начальнику мчс надо быть готовым.
    28.02.2017 18:26
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

На пожаре в детской областной клинической больнице никто не пострадал

2017-02-24 13:52
120

День Защитника

2017-02-23 10:02
60

Здание детской клинической больницы будет восстановлено

2017-02-24 09:09
56

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

Будете умирать - умирайте

2017-02-26 19:21
45

УМВД: распивая спиртное в припаркованной во дворе машине, вы нарушаете закон

2017-02-25 15:02
41

Нужна помощь в доставке питания для пациентов сгоревшей Детской больницы

2017-02-25 16:27
37

Опасная яма в Твери: за вечер порядка 20 машин остались без колес

2017-02-26 10:04
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100