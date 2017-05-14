Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

По Оленино расклеены объявления с призывом прийти на митинг против строительства "полигона смерти" (мусоросжигательного завода). Организаторы призывают "не оставаться равнодушными и задуматься о здоровье родителей, детей и внуков". Готовящийся митинг, вероятно, - продолжение истории борьбы оленинцев против инвестиционного проекта - мусорного завода, который планируется построить на водоразделе притоков Волги и Москвы реки.

Глава района, Олег Дубов, в соцсетях поясняет, что митинг незаконный, и по сути своей - провокация и предупреждает, что попытку провести подобную акцию он воспринимает как вызов власти и из этого будет исходить во всех дальнейших действиях.

Полный текст обращения к оленинцам:

1. Данный митинг является несанкционированным, т.е. незаконным. Более того, в администрацию района даже не поступали официальные заявления о согласовании проведения митинга. Из этого следует, что он с самого начала был задуман организаторами как провокация, с целью накалить обстановку.

2. Дата и время незаконного митинга были продуманы таким образом, чтобы администрация района не успела изложить свою позицию через средства массовой информации, а также разъяснить людям противоправный характер планируемого мероприятия.

3. Администрация района пытается выстроить диалог с противниками инвестиционного проекта, одновременно разъясняя жителям района его смысл. На сегодняшний день, после решения Собрания депутатов от 05.05.2017 г., никаких юридически значимых действий, связанных с инвестиционным проектом, в Оленинском районе не производится. При этом диалог возможен ровно до того момента, когда будет проведено планируемое незаконное мероприятие на пл. Ленина. В случае его проведения, мы будем считать любые возможности для диалога закрытыми, и будем вынуждены действовать в направлении, прямо противоположном требованиям митинга (независимо от содержания самих требований). При этом, сам инвестиционный проект для нас будет иметь второстепенное значение. Попытку устроить Майдан в районе, независимо от его повестки, мы воспринимаем как вызов власти и системе управления в целом. Из этого будем исходить во всех дальнейших действиях.

4. Ни одно официальное лицо не будет принимать участия в незаконном мероприятии, что само по себе делает невозможным какое-либо реальное обсуждение инвестиционного проекта на трассе М-9 "Балтия".

5. В случае участия в незаконном мероприятии в рабочее время работников бюджетной сферы и муниципальных предприятий, оценка их действий будет дана в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

6. Правоохранительные органы (в том числе - на областном уровне) проинформированы о готовящемся незаконном несанкционированном митинге в п.Оленино, и будут действовать в соответствии с законодательством и возложенными на них полномочиями.

Прошу жителей района разумно и взвешенно отнестись к сложившейся ситуации и не поддаваться на провокационные призывы. Люди, которые зовут вас на незаконный митинг, преследуют свои собственные цели, далекие от темы реализации инвестиционного проекта на трассе М-9 "Балтия".

На странице главы района позже была опубликована информация: "В связи с поступающими предложениями жителей района, в понедельник, 15 мая, в 18 часов, в РДК состоится встреча главы района с населением, с приглашением инициаторов петиции на сайте Change.org выступивших против инвестиционного проекта на трассе М-9 "Балтия"".