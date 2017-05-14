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Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода - ТИА
14 Мая 2017 20:04
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По Оленино расклеены объявления с призывом прийти на митинг против строительства "полигона смерти" (мусоросжигательного завода). Организаторы призывают "не оставаться равнодушными и задуматься о здоровье родителей, детей и внуков". Готовящийся митинг, вероятно, - продолжение истории борьбы оленинцев против инвестиционного проекта - мусорного завода, который планируется построить на водоразделе притоков Волги и Москвы реки.

Глава района, Олег Дубов, в соцсетях поясняет, что митинг незаконный, и по сути своей - провокация и предупреждает, что попытку провести подобную акцию он воспринимает как вызов власти и из этого будет исходить во всех дальнейших действиях.

Полный текст обращения к оленинцам:
1. Данный митинг является несанкционированным, т.е. незаконным. Более того, в администрацию района даже не поступали официальные заявления о согласовании проведения митинга. Из этого следует, что он с самого начала был задуман организаторами как провокация, с целью накалить обстановку.
2. Дата и время незаконного митинга были продуманы таким образом, чтобы администрация района не успела изложить свою позицию через средства массовой информации, а также разъяснить людям противоправный характер планируемого мероприятия.
3. Администрация района пытается выстроить диалог с противниками инвестиционного проекта, одновременно разъясняя жителям района его смысл. На сегодняшний день, после решения Собрания депутатов от 05.05.2017 г., никаких юридически значимых действий, связанных с инвестиционным проектом, в Оленинском районе не производится. При этом диалог возможен ровно до того момента, когда будет проведено планируемое незаконное мероприятие на пл. Ленина. В случае его проведения, мы будем считать любые возможности для диалога закрытыми, и будем вынуждены действовать в направлении, прямо противоположном требованиям митинга (независимо от содержания самих требований). При этом, сам инвестиционный проект для нас будет иметь второстепенное значение. Попытку устроить Майдан в районе, независимо от его повестки, мы воспринимаем как вызов власти и системе управления в целом. Из этого будем исходить во всех дальнейших действиях.
4. Ни одно официальное лицо не будет принимать участия в незаконном мероприятии, что само по себе делает невозможным какое-либо реальное обсуждение инвестиционного проекта на трассе М-9 "Балтия".
5. В случае участия в незаконном мероприятии в рабочее время работников бюджетной сферы и муниципальных предприятий, оценка их действий будет дана в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
6. Правоохранительные органы (в том числе - на областном уровне) проинформированы о готовящемся незаконном несанкционированном митинге в п.Оленино, и будут действовать в соответствии с законодательством и возложенными на них полномочиями.
Прошу жителей района разумно и взвешенно отнестись к сложившейся ситуации и не поддаваться на провокационные призывы. Люди, которые зовут вас на незаконный митинг, преследуют свои собственные цели, далекие от темы реализации инвестиционного проекта на трассе М-9 "Балтия".

На странице главы района позже была опубликована информация: "В связи с поступающими предложениями жителей района, в понедельник, 15 мая, в 18 часов, в РДК состоится встреча главы района с населением, с приглашением инициаторов петиции на сайте Change.org выступивших против инвестиционного проекта на трассе М-9 "Балтия"".

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Метки: олег дубов глава оленинского района митинг против мусорного завода
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Комментарии (8)

  • kudimov 
    Я думаю оленинцам надо соглашаться, хай строят завод. Они нонеча современные, вреда здоровью не будет.  Все-равно ничего лучшего там не построят, не надо надеяться на открытие в Оленинском районе филиала "Алроса" или нечто подобного.
    14.05.2017 20:22
    3 | 7

    • rozovadia 
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      14.05.2017 22:04
      0 | 0

  • romich 
    Современные мусороперерабатывающие заводы в европе располагаются в городах. Вреда от них - как от снега зимой. Устраивать митинги против всего,где есть слово "мусор", "диспансер", "атом" - показатель невежественности  народа.
    14.05.2017 20:32
    5 | 6

  • Leo-L 
    Тоже не понимаю смысл митинга. Нравится на дотациях области сидеть? Ни одного оленинского предприятия не слышал, которое несет деньгу в бюджет.
    14.05.2017 20:54
    2 | 6

  • ЧЕПАЕВ 
    Гейропа избавляется от мусоросзжигательных заводов, если там технология ещё соблюдается, то в городе Дубово, где мер Оленин, это будет просто ужас
    14.05.2017 20:56
    4 | 5

    • romich 
      Поясни, любезный, куда европа ныкает  мусор, если там избавляются от заводов.
      14.05.2017 21:13
      0 | 1

      • Jailbreak 
        В Европе раздельный сбор мусора, он сортируется на пластик, стекло, бумагу и т.д. Соответственно, большая часть перерабатывается, а не сжигается. У нас никто этим заниматься в реале не будет, если только для галочки понаставят разных мусорных баков, а сжигать будут все подряд. То есть в нашу общую топку попадёт и пластик и лампы дневного света и прочая гадость. Системы нейтрализации вредных выбросов одна из самых дорогих статей расходов при строительстве мусоросжигательного завода. Естественно, в Оленино на ней и будут экономить, думаю через пару лет после открытия никто выхлоп проверять не будет, слишком большие деньги там крутятся. У нас и авто по бумажкам техосмотр регулярно проходят, а на дороге дымят как паровозы, купив осмотр за пару тысяч. Так что ничего хорошего от российских мусорозаводов ожидать не стоит, если вы население, а не хозяин этого завода или чиновник.
        14.05.2017 22:00
        0 | 0

  • romich 
    Все оракулы такие, аж жуть берет. Всё наперед знают.
    14.05.2017 22:07
    0 | 0
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