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В Твери пропала еще одна девочка-подросток

В Твери пропала еще одна девочка-подросток - ТИА
16 Мая 2017 12:27
Автор:

Фоторепортаж

Волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова" сообщает, что в Твери опять пропал подросток. Анастасия Николаева. 15 мая в 13:00 ушла их дома по адресу Волоколамский проспект, д. 9 и пропала. На звонки не отвечает. Девочке 13 лет

Приметы: рост 168 - 170 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, прическа каре без челки, глаза голубые.

Была одета: черные «вареные» джинсы, темно-синяя ветровка «Кенгуру», синяя кофта, синие кроссовки.

К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в мае в Твери уже искали пропавшую девочку-подростка. Она пропала 8 мая, нашли ее спустя 4 дня. Оказалось, что все четыре дня девочка провела в квартире своих знакомых. Несовершеннолетняя пояснила, что не стала жертвой преступлений или противоправных действий. Инспекторы ПДН провели с девочкой профилактическую беседу и передали ребёнка матери.

 

 

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Метки: пропал подросток пропала девочка-подросток
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Комментарии (13)

  • below 
    Если на звонки не отвечает, то телефон включен? Тогда можно установить место нахождения.
    16.05.2017 12:55
    0 | 6

  • Змейка 
    " ... шрам от недоделанной татуировки" в 14 лет?
    16.05.2017 12:58
    1 | 7

    • Proletary 
      Думаете, поздновато? Может она ее в 10 набивала, нельзя сразу о человеке плохо думать.
      16.05.2017 13:02
      0 | 10

      • Змейка 
        В первую очередь я негативно подумала о родителях, что позволили и не усмотрели ...
        16.05.2017 13:10
        2 | 1

        • romich 
          Можа они и набили. Цой Жыв
          16.05.2017 13:31
          0 | 8

  • Dobry кrtek 
    ?
    Прикрепленные изображения:
    16.05.2017 13:02
    2 | 5

  • Lura 
    У нас глаголом жечь не устают...
Треснутый экран значит.... Ну ну..
    16.05.2017 14:19
    0 | 1

  • hell 
    https://vk.com/id422968963 ее страница ВК, заходила сегодня 12-30, сомневаюсь, что взломали... ага семейное положение понравилось: в активном поиске... поиске чего, мозгов?
    16.05.2017 14:49
    0 | 6

    • horton 
      С мозгами сейчас напряжёнка... можа в активном поиске Приключений? )))
Пусть уж быстрее найдется!
      16.05.2017 15:01
      0 | 4

  • blkm 
    Зуд, весенний зуд...
    16.05.2017 15:23
    0 | 0

  • god007 
    Барсика ей захотелось.
    16.05.2017 15:46
    0 | 0

  • TVERSKOY_SK 
    Тату добивает.
    16.05.2017 15:48
    0 | 2

  • _Gelsomino_ 
    Что бы ни было - пусть вернётся домой живой и здоровой
    16.05.2017 16:47
    0 | 0
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