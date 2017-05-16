В Твери пропала еще одна девочка-подросток

Волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова" сообщает, что в Твери опять пропал подросток. Анастасия Николаева. 15 мая в 13:00 ушла их дома по адресу Волоколамский проспект, д. 9 и пропала. На звонки не отвечает. Девочке 13 лет

Приметы: рост 168 - 170 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, прическа каре без челки, глаза голубые.

Была одета: черные «вареные» джинсы, темно-синяя ветровка «Кенгуру», синяя кофта, синие кроссовки.

К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в мае в Твери уже искали пропавшую девочку-подростка. Она пропала 8 мая, нашли ее спустя 4 дня. Оказалось, что все четыре дня девочка провела в квартире своих знакомых. Несовершеннолетняя пояснила, что не стала жертвой преступлений или противоправных действий. Инспекторы ПДН провели с девочкой профилактическую беседу и передали ребёнка матери.