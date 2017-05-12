14-летняя девочка, которую искала вся Тверь, рассказала, где пропадала четыре дня

14-летняя девочка, которую вся Тверь искала с 8 по 11 мая, рассказала, где провела эти четыре дня. Напомним, 8 мая жительница Твери сообщила полицейским, что ее дочь-подросток ушла гулять и не вернулась. 7 мая около 21:00 она была у кинотеатра на улице Можайского, но домой не пришла.

Девочку искал весь личный состав УМВД по Тверской области, кинолог, следователи и криминалисты регионального СУ СК, волонтёры отряда "Сова". Полицейские опросили соседей и одноклассников, обыскали места возможного пребывания, разослали ориентировки по всей области.

Только вечером 11 мая сотрудники уголовного розыска Евгений Баранов и Эдуард Сугян нашли подростка, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Оказалось, что все четыре дня девочка провела в квартире своих знакомых. Несовершеннолетняя пояснила, что не стала жертвой преступлений или противоправных действий. Инспекторы ПДН провели с девочкой профилактическую беседу и передали ребёнка матери.