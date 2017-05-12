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14-летняя девочка, которую искала вся Тверь, рассказала, где пропадала четыре дня

12 Мая 2017 12:52
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14-летняя девочка, которую вся Тверь искала с 8 по 11 мая, рассказала, где провела эти четыре дня. Напомним, 8 мая жительница Твери сообщила полицейским, что ее дочь-подросток ушла гулять и не вернулась. 7 мая около 21:00 она была у кинотеатра на улице Можайского, но домой не пришла.

Девочку искал весь личный состав УМВД по Тверской области, кинолог, следователи и криминалисты регионального СУ СК, волонтёры отряда "Сова". Полицейские опросили соседей и одноклассников, обыскали места возможного пребывания, разослали ориентировки по всей области.

Только вечером 11 мая сотрудники уголовного розыска Евгений Баранов и Эдуард Сугян нашли подростка, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. Оказалось, что все четыре дня девочка провела в квартире своих знакомых. Несовершеннолетняя пояснила, что не стала жертвой преступлений или противоправных действий. Инспекторы ПДН провели с девочкой профилактическую беседу и передали ребёнка матери.

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Метки: в твери пропала девочка умвд по тверской области впсо сова
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Комментарии (14)

  • Dobry кrtek 
    Я ж говорил, что "вписку" проходила))) Вот ведь прости... меня, Господи.
    12.05.2017 13:04
    2 | 16

  • Net. 
    Вот поганка! Видимо отношение в семье ещё те, иначе бы матери отзвонилась. 
Дрянь какая, столько людей на "уши поставили". Ух..
    12.05.2017 13:16
    0 | 10

  • Mitrij 
    Скоро в зомбоящиках и тырнетиках новая серия про извращенные надругательства над малолетней, зашедшей в гости "на пару минуточек". Спешите видеть, бронируйте билеты, закупайте поп-корн и омывайку. (Лучшая в городе омывайка от надежных поставщиков только у Пролетария и только за наличный расчет. Минимальная партия - 5 литров).
    12.05.2017 13:23
    2 | 6

    • Dobry кrtek 
      Потом у Малахова будет папашу по ДНК искать.)
      12.05.2017 13:41
      2 | 8

      • Mitrij 
        Угу. Возьмет лупу и полезет в... В рифму в общем.
        12.05.2017 14:00
        1 | 2

    • Proletary 
      Прождала 4 дня, но так и не "не стала жертвой преступлений или противоправных действий".
Во кинули малолетку! Извращенцы!
      12.05.2017 14:03
      1 | 8

      • Mitrij 
        А может как в анеке?
- Хреновая у тебя, дед, махорка. Пойдем мы.
- Идите, сынки, идите. А-то четвертые сутки уже перед дверью стоите.
        12.05.2017 14:14
        0 | 6

  • Бертран 
    Девчушку уже не исправить, очевидно, а два сотрудника достойную награду заслужили. Выучка и грамотное руководство творят чудеса, господа.
https://www.youtube.com/watch?v=kJpP3fp4uvE
    12.05.2017 13:32
    1 | 5

  • Vtveri 
    Крот-извращенец
    12.05.2017 13:45
    8 | 6

    • Dobry кrtek 
      Реалист я, чучелко соплежуйное)))
      12.05.2017 15:11
      0 | 1

  • horton 
    Да... похоже родители еще натерпятся с этой скороспелкой...
    12.05.2017 13:51
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Можешь мять меня везде
Уж четырнадцать мине
Мамке с папкой не скажу
Просто брюхо покажу....)))
      Прикрепленные видео:
      Прикрепленное видео
      12.05.2017 15:24
      0 | 3

  • blkm 
    Весна..
    12.05.2017 14:19
    0 | 2

  • russs 
    Передаю поучительную песню в честь такого знаменательного события:

Я сидела дома, никуда не выходила
Мальчика из армии ждала
И моя соседка, и моя соседка
Нас на день рожденья позвала

Мы знакомились, играли в карты (Фьюить-Ха!)
И пила я водку в первый раз
Несколько стаканчиков - это много как бы
Тут истерика и началась

Нецветные розы, страсть, невинность, слёзы
Девочки должны наивными не быть
Нецветные розы, нецветные розы
Водку никогда не пить

Мы собрались на нижнем этаже
Где сауны, бильярдный столик
Играла громко музыка уже
Не понимала я, что происходит
    Прикрепленные видео:
    Поучительная песня
    12.05.2017 14:55
    1 | 3
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