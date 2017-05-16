tvernews.ru
16 мая Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери уволились два главных чиновника, отвечающих за состояние дорог

В Твери уволились два главных чиновника, отвечающих за состояние дорог - ТИА
16 Мая 2017 10:33
Автор:

В администрации Твери произошли очередные кадровые изменения: уволились и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства) Юрий Жуковин и и.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Иванов. Оба они отвечали, прежде всего, за ремонт и содержание улично-дорожной сети Твери. С 16 мая чиновники в администрации уже не работают.

Юрий Жуковин стал замом Главы администрации в августе 2016 года, до этого он работал  начальникм департамента дорожного хозяйства и транспорта, сменив на посту уволенного Романа Егорова (за плохую уборку дорог зимой 2015 года).

Сейчас обязанности руководителя департамента дорожного хозяйства вместо Иванова возложены на Сергея Романова, который до этого занимал должность зама и начальника отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения.

Действительно, состояние дорог в Твери на текущий момент вызывает много жалоб со стороны автовладельцев. По итогам проверки дорог в ЦФО, организованной ОНФ, Тверь вошла в тройку аутсайдеров вместе с Костромой и Воронежем.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Юрий Жуковин ремонт дорог департамент дорожного хозяйства и благоустройства михаил иванов администрация твери
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • awk555 
    ....уй толку!
    16.05.2017 11:42
    0 | 2

  • dsmile 
    Вот так просто уволились и всё? А кто будет отвечать?
    16.05.2017 11:49
    0 | 1

    • hell 
      А никто... Это как ООО "Рога и копыта" наворовали, обанкротили и открыли ООО "Хвосты и уши"... И т.д. и т.п. ...
      16.05.2017 11:52
      0 | 1

  • kudimov 
    От перестановки слагаемых результат не изменится.
    16.05.2017 11:52
    0 | 2

  • hockey 
    Давай до свидания!
    16.05.2017 11:52
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Дедушка Крылов небось улыбаеццо потихоньку со своего пьедестала (ибо да, "а вы, друзья, как не садитесь..."). Как и Михаил Евграфович, в общем-то. Только у второго смех сквозь слезы скорее.
    16.05.2017 11:55
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
79

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
62

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
54

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
50

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

Глава Оленинского района просит жителей не выходить на митинг против мусорного завода

2017-05-14 20:04
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100