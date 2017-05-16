В Твери уволились два главных чиновника, отвечающих за состояние дорог

В администрации Твери произошли очередные кадровые изменения: уволились и.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства) Юрий Жуковин и и.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства Михаил Иванов. Оба они отвечали, прежде всего, за ремонт и содержание улично-дорожной сети Твери. С 16 мая чиновники в администрации уже не работают.

Юрий Жуковин стал замом Главы администрации в августе 2016 года, до этого он работал начальникм департамента дорожного хозяйства и транспорта, сменив на посту уволенного Романа Егорова (за плохую уборку дорог зимой 2015 года).

Сейчас обязанности руководителя департамента дорожного хозяйства вместо Иванова возложены на Сергея Романова, который до этого занимал должность зама и начальника отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения.

Действительно, состояние дорог в Твери на текущий момент вызывает много жалоб со стороны автовладельцев. По итогам проверки дорог в ЦФО, организованной ОНФ, Тверь вошла в тройку аутсайдеров вместе с Костромой и Воронежем.