"Тверь заняла призовое место в рейтинге плохих дорог"...

В ОНФ проверили состояние дорог в Центральном федеральном округе. Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 г., худшие – в Костроме, Твери и Воронеже.

Напомним, что ТИА писало, что инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес.

Очередной этап рейдов в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» стартует 13 мая. На этот раз будут проверены дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа. В первую очередь участники проекта будут уделять внимание тем дорогам, которые неравнодушные граждане добавили на карту проекта www.dorogi-onf.ru.