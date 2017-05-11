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Тверь заняла призовое место в рейтинге плохих дорог

11 Мая 2017 18:07
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В ОНФ проверили состояние дорог в Центральном федеральном округе. Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 г., худшие – в Костроме, Твери и Воронеже.

Напомним, что ТИА писало, что инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес.

Очередной этап рейдов в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» стартует 13 мая. На этот раз будут проверены дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа.  В первую очередь участники проекта будут уделять внимание тем дорогам, которые неравнодушные граждане добавили на карту проекта www.dorogi-onf.ru.

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Метки: онф дороги твери рейтинги
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Комментарии (4)

  • Proletary 
    Опыт минздрава показал, что ОНФ можно безбоязненно посылать в светлую даль. На этот раз ждем опровержения от минтранса ТО.
    11.05.2017 18:20
    0 | 2

    • uafrankou 
      Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
      11.05.2017 19:06
      0 | 0

  • ДеД 
    А вот 100 лет назад товарищи Ленин, Троцкий и Сталин не задумывались о качестве тогдашних дорог! Они-то знали, как решить эту проблему!
    11.05.2017 18:40
    0 | 0

  • Bonch 
    "Тверь заняла призовое место в рейтинге плохих дорог"...
  Что ж - заслуженно  !!!  Так и  есть.
    11.05.2017 18:59
    0 | 2
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