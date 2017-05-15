В Твери обманутые дольщики "Социальной инициативы" выйдут на митинг

ТИА писало, что "Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать".

Администрация Твери разрешила дольщикам провести митинг. Он пройдет 18 мая в 17:00 в сквере напротив памятнику М.Е Салтыкову-Щедрину. Организаторы считают, что в нем примет участие около 300 человек.

По официальной информации органов внутренних дел, начиная с 2003 года, компания затеяла строительство жилья при условии, что люди станут дольщиками. Взносы составляли от 10 до 60 тысяч долларов. Однако своего жилья люди так и не дождались, на местах строек оставались лишь котлованы.

Следствие установило, что вклады россиян руководство «Социальной инициативы» тратило на собственные нужды: покупку земельных участков, квартир, машин и ценных бумаг. В России были признаны потерпевшими около 9 тысяч человек, сумма ущерба приближалась к шести миллиардам рублей.

В Твери потерпевшими по уголовному делу были признаны 135 жителей, причиненный им ущерб составил более 13 миллионов 719 тысяч рублей.