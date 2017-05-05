Жители Оленинского района подписывают петицию против строительства мусорного завода

На сайте change.org опубликована петиция с требованием "остановить строительство мусорного завода на водоразделе притоков Волги и Москвы реки в Оленинском районе". Петиция адресована Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Донскому Сергею и специальному представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Иванову Сергею.

Из текста петиции следует: 29 апреля 2017 года глава Оленинского района Тверской области Дубов Олег Игоревич озвучил информацию жителям д. Ильенки и нескольких соседних деревень о выделении земли площадью более 1 000 Га под строительство мусорного могильника или мусороперерабатывающего завода. Глава приводил аргументы в пользу данного сооружения для района: рабочие места, инвестиции. Рассказывал о технологиях, по которым будет производиться строительство (высота забора, глубина котлована и т.д.)

Предполагаемая земля находится на территории водораздела двух рек, которые являются притоками Волги и Москвы реки, в связи с чем экология Москвы и других районов встает под угрозу. На территории Оленинского района значительная часть земель имеет природоохранное и историко-культурное значение. Так же Оленинский район имеет небольшую удаленность (менее 100 км) до других стратегических природных зон, например, таких как Селигер.

Жители многочисленных прилегающих деревень не были уведомлены о планах возведения таких объектов. По информации из администрации Оленинского района, первые официальные документы о межевании и планах застройки будут между майскими праздниками.

По нескольким пунктам возникает вопрос соблюдения законодательства Российской Федерации:

1. Законность перевода земли из статуса сельхозназначения в статус промышленной

2. Кто является источником финансирования процедуры межевания земли, для не государственного МПЗ?

3. Нарушение статьи 13 ФЗ об охране окружающей среды.

4. Публичные слушания по данному вопросу не проводились. Жители ближайших деревень настаивают на нарушении их прав.

На данный момент петицию подписали 342 участника. Полный текст петиции доступен по ссылке.