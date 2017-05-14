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В сети появилось видео момента мощного ДТП на Спортивном

В сети появилось видео момента мощного ДТП на Спортивном - ТИА
14 Мая 2017 08:54
Автор:

Видео

Видеозапись с камер наружного наблюдения опубликована в группе ООО «Аннет». На видео видно, как на перекрестке проспекта Чайковского и Спортивного переулка УАЗ поворачивает налево, не предоставив при этом преимущество «КИА», который движется навстречу по главной дороге.

В результате серьёзного столкновения в аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.

Комментаторы в соцсетях передают «звукорежиссеру респект» и сравнивают смонтированное видео с трейлером триллера "Поворот не туда".

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Комментарии (8)

  • Дзюдоист 
    На такой каличной машине такие резкие маневры совершая, можно расчитывать только на чудо.
    14.05.2017 09:31
    0 | 2

  • леха мамонтов 
    да уж маневр
    14.05.2017 09:56
    0 | 3

  • ilich 
    Российский Патриот ещё умудрился сделать левый поворот из правой полосы. Мо-ло-дец. 
Русские Патриоты всегда так делают!
    14.05.2017 10:06
    0 | 9

  • arcadi007 
    На УАЗике  козёл сидел однозначно.
Если бы он на Козлике был, не так бы обидно было.
А тут коня поменял, а права от старого остались.
    14.05.2017 10:13
    0 | 6

  • hellraiser 
    А, зачем на церкви камера висит , не кого она не оскорбляет ?
    14.05.2017 10:59
    2 | 9

    • Proletary 
      Глаз Господний.
      14.05.2017 15:25
      0 | 0

  • 1% 
    хм, а водитель корейского запорожца не видел козла на "козле"? не могу предположить о чем думали оба незадачливых россиянца, но торможение перед препятствием в виде тонны ульяновской стали помогло бы предотвратить ДТП или минимизировать убытки, так сказать)
    14.05.2017 12:12
    2 | 0

  • Proletary 
    "мощного ДТП" - продолжаем хоронить русский язык
    14.05.2017 12:30
    0 | 9
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