В сети появилось видео момента мощного ДТП на Спортивном

Видеозапись с камер наружного наблюдения опубликована в группе ООО «Аннет». На видео видно, как на перекрестке проспекта Чайковского и Спортивного переулка УАЗ поворачивает налево, не предоставив при этом преимущество «КИА», который движется навстречу по главной дороге.
В результате серьёзного столкновения в аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.
Комментаторы в соцсетях передают «звукорежиссеру респект» и сравнивают смонтированное видео с трейлером триллера "Поворот не туда".
Комментарии (8)
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Proletary
14.05.2017 12:30
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