В сети появилось видео момента мощного ДТП на Спортивном

Видеозапись с камер наружного наблюдения опубликована в группе ООО «Аннет». На видео видно, как на перекрестке проспекта Чайковского и Спортивного переулка УАЗ поворачивает налево, не предоставив при этом преимущество «КИА», который движется навстречу по главной дороге.

В результате серьёзного столкновения в аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.

Комментаторы в соцсетях передают «звукорежиссеру респект» и сравнивают смонтированное видео с трейлером триллера "Поворот не туда".