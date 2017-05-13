В Твери «УАЗ Патриот» устроил ДТП

Авария произошла 13 мая на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка. По предварительной информации, УАЗ ехал по проспекту и поворачивал налево на Спортивный, когда во встречном направлении двигался «КИА». Отечественный автомобиль не предоставил преимущества иномарке, из-за чего и произошло столкновение. В ДТП пострадали два человека, подробности уточняются.

Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Оля Никитина.