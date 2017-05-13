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В Твери «УАЗ Патриот» устроил ДТП

13 Мая 2017 18:03
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Авария произошла 13 мая на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка. По предварительной информации, УАЗ ехал по проспекту и поворачивал налево на Спортивный, когда во встречном направлении двигался «КИА». Отечественный автомобиль не  предоставил преимущества иномарке, из-за чего и произошло столкновение. В ДТП пострадали  два человека, подробности уточняются.
Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Оля Никитина.

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Метки: дтп в твери дтп с пострадавшими
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Комментарии (3)

  • hell 
    Какой не хороший УАЗ, устроил ДТП... Ну наказать нужно УАЗ...
    13.05.2017 19:29
    0 | 3

    • Mitrij 
      А-та-та по попке предлагаете?
      13.05.2017 19:30
      0 | 1

  • Инокентий 
    Да это восстание машин какое-то...
    13.05.2017 19:39
    0 | 0
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