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В Тверской области 49-летний мужчина пригласил в гости 19-летнюю приятельницу и лишился денег и телефона

12 Мая 2017 21:50
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Житель Тверской области после застолья с юной приятельницей лишился мобильного телефона и 20 тысяч рублей. Заподозрив неладное, он обратился за помощью в полицию.

Как выяснилось, 49-летний житель Вышнего Волочка пригласил в гости 19-летнюю знакомую. Во время встречи они употребляли спиртное, а вечером, когда девушка уже ушла, хозяин квартиры недосчитался телефона и денег. Мужчина сообщил полицейским имя и приметы знакомой - ранее не судимой безработной местно жительницы, - и вскоре стражи порядка нашли её и задержали.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Напомним, совсем недавно в похожей ситуации оказалась 25-летняя тверичанка. Она пригласила в квартиру малознакомого молодого человека, а после застолья обнаружила пропажу имущества - ноутбука, планшета и мобильного телефона.

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Метки: кража в тверской области умвд по тверской области
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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
    А когда 49-ти летний вышневолоцкий джентльмен зазывал эту шлю... безработную леди домой, то ни о чём настораживающем не думал?) Позвал бы бабку каку лет 49-ти, да трах...беседовал бы с ней на здоровье.)
    12.05.2017 22:05
    0 | 0

  • Добрая Мышь 
    и поделом))
    12.05.2017 22:12
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Мысчь, а Вы бы пошли, если бы пригласили?)
      12.05.2017 22:13
      0 | 0

      • Добрая Мышь 
        к 49-летнему? а зачем?
        12.05.2017 22:17
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          А к 29-ти летке птицей, небось, дунули бы...)
          12.05.2017 22:19
          0 | 0
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