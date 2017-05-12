В Тверской области 49-летний мужчина пригласил в гости 19-летнюю приятельницу и лишился денег и телефона

Житель Тверской области после застолья с юной приятельницей лишился мобильного телефона и 20 тысяч рублей. Заподозрив неладное, он обратился за помощью в полицию.

Как выяснилось, 49-летний житель Вышнего Волочка пригласил в гости 19-летнюю знакомую. Во время встречи они употребляли спиртное, а вечером, когда девушка уже ушла, хозяин квартиры недосчитался телефона и денег. Мужчина сообщил полицейским имя и приметы знакомой - ранее не судимой безработной местно жительницы, - и вскоре стражи порядка нашли её и задержали.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Напомним, совсем недавно в похожей ситуации оказалась 25-летняя тверичанка. Она пригласила в квартиру малознакомого молодого человека, а после застолья обнаружила пропажу имущества - ноутбука, планшета и мобильного телефона.