Тверичанка после застолья с малознакомым мужчиной недосчиталась ноутбука, планшета и мобильного телефона. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, ущерб составил более 40 тысяч рублей.

В ходе проверки стражи порядка установили, что в день происшествия заявительница распивала алкоголь у себя в квартире с малознакомым молодым человеком. А после застолья обнаружила пропажу имущества. Полицейским удалось установить личность подозреваемого: им оказался 23-летний неработающий житель Оленинского района.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.