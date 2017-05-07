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Тверичанка после застолья с малознакомым мужчиной недосчиталась ноутбука, планшета и мобильного телефона

07 Мая 2017 12:06
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Тверичанка после застолья с малознакомым мужчиной недосчиталась ноутбука, планшета и мобильного телефона. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, ущерб составил более 40 тысяч рублей.

В ходе проверки стражи порядка установили, что в день происшествия заявительница распивала алкоголь у себя в квартире с малознакомым молодым человеком. А после застолья обнаружила пропажу имущества. Полицейским удалось установить личность подозреваемого: им оказался 23-летний неработающий житель Оленинского района.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

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Метки: кража в твери кража ноутбука умвд по тверской области
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Комментарии (7)

  • pereima 
    Гусары денег не берут...
    07.05.2017 12:13
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Одно и то же. Интересно, сколько лет этой "девушке"?) Небось хороша собою, умна, нежна и пластична в любовных утехах, ибо так быстро привлекла внимание юного "лорда" из Оленино...
    07.05.2017 12:21
    1 | 5

  • ZloyTT 
    У меня странное чувство, по моему это уже было в прошлом году, интересно это одна и та же барышня на одни и те же грабли наступает?
    07.05.2017 12:46
    0 | 2

  • Buzzer 
    Секас то хоть был? Или просто забрал?
    07.05.2017 13:13
    0 | 1

    • TvereZ 
      Она, поди, сказали "бери самое дорогое". Ну он и взял )))
      07.05.2017 14:03
      0 | 0

  • 100 % 
    Монолог несостоявшегося любовника:
"О главном я не умолчу —
Мне и на это хватит смелости:
Да, я хочу тебя, хочу!..
Но, знаешь, меньше, чем хотелось бы."
В. Вишневский
    07.05.2017 14:32
    0 | 0

  • aldan 
    Какие обиды. Секс бесплатным не бывает.
    07.05.2017 15:27
    0 | 0
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