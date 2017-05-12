Женщину, которая убила и закопала двух своих новорожденных детей, признали вменяемой

СУ СК РФ по Тверской области завершил расследование головного дела в отношении 37-летней жительницы Кумардино, которую обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка.

Следствие установило, что женщина собиралась прервать беременность, но не сделала аборт в установленные законом сроки. Тогда она стала различными способами вызывать преждевременные роды. В декабре 2016 года дома у нее начались схватки, однако в больницу женщина не обратилась, так как намереваясь избавиться от детей сразу после рождения. Женщина родила двойняшек - мальчика и девочк - , которых завернула в простыню и положила на пол в комнате. Через сутки мать закопала тела детей в огороде собственного дома. Когда сотрудники правоохранительных органов стали выясняться вопрос о месте захоронения младенцев, женщина показывала им ложные места.

Могилу младенцев в итоге нашли. Экспертиза установила, что один из младенцев родился мертвым, а второй – живым и жизнеспособным. Если бы малышу оказали медицинскую помощь, он бы выжил.

На допросе обвиняемая рассказала, что не хотела детей, не встала на учет в женскую консультацию, скрывала беременность от родственников и знакомых, вела асоциальный образ жизни, поднимала тяжести, употребляла в больших количествах болеутоляющие таблетки с целью спровоцировать преждевременные роды, а когда достигла результата, то решила не сообщать о родах.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина абсолютно вменяема, во время совершения преступления не находилась в состоянии аффекта, о чем свидетельствует ее ориентированность в пространстве, логическое изложение событий преступления, планирование преступления и сокрытие его следов. Обвиняемая уже была судима за убийство сожителя, более 6 лет она провела в колонии общего режима. Свою вину обвиняемая признала полностью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.