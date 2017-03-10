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Жительница деревни Кумордино, подозреваемая в убийстве своих новорожденных детей, уже «мотала» срок за убийство

Жительница деревни Кумордино, подозреваемая в убийстве своих новорожденных детей, уже «мотала» срок за убийство - ТИА
10 Марта 2017 17:20
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

37-летняя Марина из деревни Кумордино Калининского района Тверской области, отсидев 6,5 лет за убийство, несколько лет назад освободилась по УДО. Женщина вернулась из тюрьмы домой к родителям, правда, по словам отца, он ее дома видел не часто. «Если бы я знал, что она сделала, то сам бы ее убил», - уверил мужчина корреспондента ТИА. У Марины есть еще сестра, брат и племянники. Собственных детей у женщины, помимо погибших, нет.

Марина обвиняется в убийстве своих новорожденных детей, дело возбуждено по ст. 106 УК РФ. По версии следствия, женщина собиралась сделать аборт, но так и не собралась. В декабре 2016 года дома она родила двойню – сына и дочку, замотала детей в простыню и оставила на полу, а на следующий день женщина закопала их во дворе дома. Следователи нашли могилу, хотя мать не хотела показывать, где похоронила детей. Судебно-медицинская экспертиза показала, что один малыш родился мертвым, а второй был жив и вполне здоров.

Пожилой отец, бесконечно матерясь, рассказал ТИА, что не знает, чем и как жила его дочь последнее время, он даже не знал, что она была беременна.

- Я откуда знаю, где она шляется? Она неделю дома была, полгода - неизвестно где. Я видел, что у нее кофта топорщится, вроде как живот, да откуда мне знать, что она беременная. Если бы я знал, что она такое сделала, я бы сам ее убил.

Отец сказал, что следователи приезжали, но где они раскопали тела малышей, он не знает. Весь участок вокруг дома заметен снегом, и только в одном месте, за сараем, свежераскопанная земля. Возможно, здесь и были найдены новорождённые дети.

Матери Марины дома нет, она помогает младшей дочке – сидит с внуками.

В деревне Кумордино Марину знают все, она прославилась тем, что убила своего сожителя Алексея. Жена брата убитого, которая также живет в этой деревне, рассказала, что на суде говорили «причинила смерть по неосторожности».

- Мы там не были, только на суде были. Как убила… выпивали вместе, а потом она его по горлу ножичком. Вот и все. Это давно было, лет 15 назад. Ей дали 7 лет, отсидела 6,5, освободилась по УДО и вернулась домой. С ней в деревне особенно никто не общается, она такая нелюдимая.

В двухэтажном многоквартирном доме, где когда-то произошло это убийство, сейчас почти никто не живет, дом стоит полуразрушенный.

Некоторые пожилые жительницы деревни отказывались говорить с ТИА при включенной камере, так как боялись мести.

- Страшная это семья. Марина сидела, да и потом, уже после тюрьмы, ее видели в деревне с ножом. Вся семья пьет беспробудно, никто не работает, - говорили местные.

Другие, наоборот, говорили, что после отсидки Марина пила не много, «как все», и даже какое-то время работала в Мермеринах в зверохозяйстве.

- А кто сейчас не пьет? Все пьют, и она пила как все, - рассказали ТИА в местном магазине. - У нас тут автобус приходит, возит рабочих в Мермерины. Вот и ее видели, она ездила туда на работу какое-то время. Здесь, в Кумордино, у нее мужчины не было, местные мужики знают ее статью. Любимый был у Марины последнее время где-то в Мермеринах.

Большинство жителей деревни о произошедшем не знают, но все-таки слухи уже поползли. Говорят, что малыши были найдены случайно. Якобы, мужчина гулял с собакой, и пёс учуял могилу и раскопал. Мужчина о страшной находке сообщил в полицию.

В Калининском районном суде ТИА сообщили, что пока обвиняемой женщине избрана только мера пресечения – заключение под стражу, дело же пока в суд не передано, следствие продолжается

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Метки: убийство новорожденных Кумардино закопала младенцев в огороде
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Комментарии (1)

  • Proletary 
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