Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в минувшую ночь спешили в Тверь из соседнего региона. И на подъезде к столице Верхневолжья с ними случилась неприятность: автомобиль вместе с инспекцией на скорости 80 км/ч въехал в огромную яму. Как итог – два пробитых колеса.

Все произошло в 33 км от Твери на бежецкой автодороге.

Дмитрий Цопов, участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог»:

- Знаки там не выставлены, что это опасный участок. Пока мы там стояли, ждали эвакуатор, еще два автомобиля влетели в яму. Яма глубокая, с острыми краями. Водитель эвакуатора сказал, что он каждые два дня ездит на этот участок и вытаскивает машины.

Цель инспекции – ездить по дорогам и выявлять самые проблемные участки, с учетом мнения граждан, которые затем будут нанесены на карту. Именно люди будут указывать на самые отвратительные дороги. Так как, по мнению экспертов ОНФ, при планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.

Пока автомобиль дорожной инспекции находился на ремонте в шиномонтаже, ее эксперты вместе с сотрудниками регионального ОНФ, представителями администрации и журналистами проехались по Твери.

Болевая точка города – ул. Луначарского. Дороги там никогда не было, нет и сейчас. Это направление, а не улица, говорят жители Твери. Многие предпочитают объезжать этот участок стороной.

Въезд в микрорайон «Радужный» совсем не радужный. Около дома № 84 по ул. 2-я Красина зияет огромная дыра. Если въехать в нее на скорости, то можно остаться без автомобиля.

Эксперты решили замерить яму. Показатели оказались в разы превышающие гостовские.

Николай Мельков, главный инженер инспекции «Карта убитых дорог»:

- Глубина ее 15 см, хотя по госту яма может быть не глубже 5 см, а допустимый размер – по длине 60, а по ширине 15 см. А вот эта яма длиной 2,40 м а шириной 2,60 м, что в разы больше норматива. Такая яма должна быть устранена в течение 10 суток.

За замерами наблюдали и сотрудники городской администрации. По их словам, эту яму знают давно. Ее то и дело присыпают крошкой, но бесполезно. То дождь смоет, то машины раскатают. Тут нужен более действенный ремонт, который пообещали сделать в ближайшее время.

Сергей Романов, зам. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства:

- Сейчас мы ремонтируем дороги в центре города, сначала их приведем в порядок. Что касается этой ямы, то к ее ремонту не могли приступить из-за плохой погоды. У нас в апреле было всего четыре дня нормальных, когда можно было делать ямочные ремонты согласно гостам. На этой неделе мы ее заделаем.

Саму улицу Луначарского начнут делать уже в этом году. Работы будут вестись в два этапа. Первый, который и будет выполнен до конца 2017 года, - это участок от 2-ой Красина до ул. Луначарского д. 30 А. Во втором - Луначарского доделают вплоть до площади Конституции. Общая стоимость работ составит 252 млн рублей.

Евгений Аристов, зам. начальника департамента архитектуры и строительства администрации Твери:

- Проектом предусмотрено создание дорожного полотна с 4-х полосным движением и тротуаром. На реализацию первого этапа будет затрачено порядка 110 млн рублей. На сегодняшний день готово техническое задание для проведения конкурсных процедур. Работы скоро начнутся и продолжатся 5,5 месяцев. Второй этап будет реализован в следующем году, на него заложено 142 млн. 27,9% будет оплачивать бюджет города, а остальное - Минтранс региона.

Улица Орджоникидзе тоже привлекла внимание экспертов дорожной инспекции и членов ОНФ. В 2013 году здесь был проведен капитальный ремонт, на который потрачены были 74 млн., но дорожное полотно рушится, образовались ямы и щели. Кто должен отвечать?

Олег Сергеев, начальник отдела департамента дорожного хозяйства и благоустройства:

- Гарантийный срок 4 года, он в этом году заканчивается. На этой дороге уже проведено обследование и выдано предписание организации, которая выполняла капремонт. 250 кв.м. – это метраж разрушений. Со 2 по 5 мая организация приступает к работам. По предписанию было, что до 1 мая надо было устранить все ямы. Но в связи с плохими погодными условиями сроки перенесли. Этот год - последний год гарантии, поэтому мы заинтересованы, чтобы это было устранено подрядчиками. Кроме того осенью – в сентябре - мы еще раз проверим дорогу.

Здесь будут выполняться работы по фрезерованию, а не ямочный ремонт.

Для справки: на 28 апреля этого года в Тверской области на карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отмечено 337 участков, которые, по мнению жителей региона, требуют ремонта. Протяженность участков - 520 км. За проведение ремонта на тех или иных участках в общей сложности отдано свыше 13 тысяч голосов.

Лидером по количеству сообщений о дефектах дорожного полотна является областной центр, откуда поступило 83 сигнала. На втором месте – Нелидово, 34 сообщения о плохих дорогах. Далее Кашин – 31 отметок на карте и Кимры – 29 отметок. По протяженности участков, требующих ремонта, на первом месте – Кашин (88 км), второе место занимает Тверь (79 км), третье место – Кимры (37 км).

Кстати, отметить плохие дороги, чтобы на них обратили внимание, нужно на сайте проекта. Чем больше она соберет голосов, тем лучше.

Дмитрий Цопов, участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог»:

- Голосование нужно для того, чтобы определить приоритет и значимость этого участка. Что потом происходит с этим списком – «народным антирейтингом»? В каждом регионе есть местное отделение ОНФ, члены которого будут встречаться с местной властью и обсуждать проблему вот этих плохих дорог - будут ли они ремонтироваться и какие планы на эти дороги.