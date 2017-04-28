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Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес - ТИА
28 Апреля 2017 16:53
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Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в минувшую ночь спешили в Тверь из соседнего региона. И на подъезде к столице Верхневолжья с ними случилась неприятность: автомобиль вместе с инспекцией на скорости 80 км/ч въехал в огромную яму. Как итог – два пробитых колеса.

Все произошло в 33 км от Твери на бежецкой автодороге.

Дмитрий Цопов, участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог»:

- Знаки там не выставлены, что это опасный участок. Пока мы там стояли, ждали эвакуатор, еще два автомобиля влетели в яму. Яма глубокая, с острыми краями. Водитель эвакуатора сказал, что он каждые два дня ездит на этот участок и вытаскивает машины.

Цель инспекции – ездить по дорогам и выявлять самые проблемные участки, с учетом мнения граждан, которые затем будут нанесены на карту. Именно люди будут указывать на самые отвратительные дороги. Так как, по мнению экспертов ОНФ, при планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.

Пока автомобиль дорожной инспекции находился на ремонте в шиномонтаже, ее эксперты вместе с сотрудниками регионального ОНФ, представителями администрации и журналистами проехались по Твери.

Болевая точка города – ул. Луначарского. Дороги там никогда не было, нет и сейчас. Это направление, а не улица, говорят жители Твери. Многие предпочитают объезжать этот участок стороной.

Въезд в микрорайон «Радужный» совсем не радужный. Около дома № 84 по ул. 2-я Красина зияет огромная дыра. Если въехать в нее на скорости, то можно остаться без автомобиля.

Эксперты решили замерить яму. Показатели оказались в разы превышающие гостовские.

Николай Мельков, главный инженер инспекции «Карта убитых дорог»:

- Глубина ее 15 см, хотя по госту яма может быть не глубже 5 см,  а допустимый размер – по длине 60, а по ширине 15 см. А вот эта яма длиной 2,40 м а шириной 2,60 м, что в разы больше норматива. Такая яма должна быть устранена в течение 10 суток.

За замерами наблюдали и сотрудники городской администрации. По их словам, эту яму знают давно. Ее то и дело присыпают крошкой, но бесполезно. То дождь смоет, то машины раскатают. Тут нужен более действенный ремонт, который пообещали сделать в ближайшее время.

Сергей Романов, зам. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства:

- Сейчас мы ремонтируем дороги в центре города, сначала их приведем в порядок. Что касается этой ямы, то к ее ремонту не могли приступить из-за плохой погоды. У нас в апреле было всего четыре дня нормальных, когда можно было делать ямочные ремонты согласно гостам. На этой неделе мы ее заделаем.

Саму улицу Луначарского начнут делать уже в этом году. Работы будут вестись в два этапа. Первый, который и будет выполнен до конца 2017 года, - это участок от 2-ой Красина до ул. Луначарского д. 30 А. Во втором - Луначарского доделают вплоть до площади Конституции. Общая стоимость работ составит 252 млн рублей.

Евгений Аристов, зам. начальника департамента архитектуры и строительства администрации Твери:

- Проектом предусмотрено создание дорожного полотна с 4-х полосным движением и тротуаром. На реализацию первого этапа будет затрачено порядка 110 млн рублей. На сегодняшний день готово техническое задание для проведения конкурсных процедур. Работы скоро начнутся и продолжатся 5,5 месяцев. Второй этап будет реализован в следующем году, на него заложено 142 млн. 27,9% будет оплачивать бюджет города, а остальное - Минтранс региона.

Улица Орджоникидзе тоже привлекла внимание экспертов дорожной инспекции и членов ОНФ. В 2013 году здесь был проведен капитальный ремонт, на который потрачены были 74 млн., но дорожное полотно рушится, образовались ямы и щели. Кто должен отвечать?

Олег Сергеев, начальник отдела департамента дорожного хозяйства и благоустройства:

- Гарантийный срок 4 года, он в этом году заканчивается. На этой дороге уже проведено обследование и выдано предписание организации, которая выполняла капремонт. 250 кв.м. – это метраж разрушений. Со 2 по 5 мая организация приступает к работам. По предписанию было, что до 1 мая надо было устранить все ямы. Но в связи с плохими погодными условиями сроки перенесли. Этот год - последний год гарантии, поэтому мы заинтересованы, чтобы это было устранено подрядчиками. Кроме того осенью – в сентябре - мы еще раз проверим дорогу.

Здесь будут выполняться работы по фрезерованию, а не ямочный ремонт.

Для справки: на 28 апреля этого года в Тверской области на карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» отмечено 337 участков, которые, по мнению жителей региона, требуют ремонта. Протяженность участков - 520 км. За проведение ремонта на тех или иных участках в общей сложности отдано свыше 13 тысяч голосов.

Лидером по количеству сообщений о дефектах дорожного полотна является областной центр, откуда поступило 83 сигнала. На втором месте – Нелидово, 34 сообщения о плохих дорогах. Далее Кашин – 31 отметок на карте и Кимры – 29 отметок. По протяженности участков, требующих ремонта, на первом месте – Кашин (88 км), второе место занимает Тверь (79 км), третье место – Кимры (37 км).

Кстати, отметить плохие дороги, чтобы на них обратили внимание, нужно на сайте проекта. Чем больше она соберет голосов, тем лучше.

Дмитрий Цопов, участник дорожной инспекции ОНФ «Карта убитых дорог»:

- Голосование нужно для того, чтобы определить приоритет и значимость этого участка. Что потом происходит с этим списком – «народным антирейтингом»? В каждом регионе есть местное отделение ОНФ, члены которого будут встречаться с местной властью и обсуждать проблему вот этих плохих дорог - будут ли они ремонтироваться и какие планы на эти дороги.

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Метки: онф плохие дороги карта плохих дорог плохие дороги тверской области
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Комментарии (15)

  • bae99 
    Шикарно Нарфротики влетели... "Взлет" рейтинга обеспечен...
    28.04.2017 16:55
    0 | 9

  • Dobry кrtek 
    Повезло. Могли бы навсегда остаться в гостеприимной земле тверской...
    Прикрепленные изображения:
    28.04.2017 17:12
    0 | 5

  • abeltv 
    Кто бы сомневался в "качестве" тверских дорог.
Выводы последуют???
    28.04.2017 17:15
    0 | 4

  • Alx 
    Слепые что-ли за рулем у них? Нормальная более-менее дорога на 33 км Бежецкого шоссе для весны. С тем, что было лет десять назад, просто не сравнить.
    28.04.2017 17:21
    1 | 1

    • abeltv 
      Такая же, и даже хуже колейность, и яма на яме и канавой погоняет! 10 лет назад было лучше - такого воровства не было при ремонте дорог. Теперь положат 1 см асфальта и думают, что такой асфальт простоит 10 лет - а лежит такой асфальт до первого дождя или мороза!
      28.04.2017 17:31
      0 | 3

    • VoToN 
      Я вот до того как в Москву переехать тоже считал что снег на дорогах зимой это норма...климат такой понимаешь...
      28.04.2017 17:31
      0 | 2

  • Thomas 
    Да в сторону Бежецка вообще ездить невозможно! Едешь в Лесное - дыра на дыре, в Сонково - та же песня! До Кашина тем кто доехал на тех же колесах, на которых выехал, медаль давать надо! В самом Кашине дорог вообще нет (я ни одной не нашел)! В плане дорог ездить в Старицу, Ржев и т.д. гораздо приятнее
    28.04.2017 17:42
    0 | 3

  • BARBAdos 
    че то меня сомнения гложут, что обещанная дорога на Луначарке долго продержится - во-первых там стройка идет, едут постоянно большегрузы, во-вторых как только там сделают дорогу, то начнут ездить большегрузы с М-10 на промзону в р-н Стеклопластика, без северной окружной жопа там всегда будет...
    28.04.2017 17:51
    0 | 2

  • aldan 
    Одно не понятно, почему сделанная по кап.ремонту, за большие бабки, дорога, через 3-6 месяцев приходит в негодность.
    28.04.2017 18:13
    0 | 2

  • kudimov 
    Весь этот проект ОНФ с картами, дрогами, ямами, голосованием мне не нравится. Какой-то показушный. Есть власть, есть ЕР с ее депутатами, губернаторы, федеральные инспекторы, представители Президента, муниципалитеты, департаменты, инспекции... Кого только нету. И все работают и сидят на бюджете. А людям надо еще галочки ставить и голосовать. Напоминает игру какую-то. Делайте все дороги и побыстрее, дорожный налог исправно взимаете.
А потом и жаловаться нельзя будет, скажут не за те дороги голосовали.
    28.04.2017 18:25
    0 | 2

  • dsmile 
    +2 к рейтингу губернатора?
    28.04.2017 18:36
    0 | 2

  • hockey 
    Съездите до Васильевского Мха пожалуйста, нанесите на свою карту разбитых дорог. Дорога вся из таких ям состоит.
    28.04.2017 18:43
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Вы ничего не понимаете!!! Если будут хорошие дороги, то по ним поедут танки НАТО!!!! А так враг не пройдет!!!! Отсутствие дорог, вместе с погодными условиями - наше стратегическое преимущество перед любым врагом!!!!
    28.04.2017 19:10
    0 | 1

  • pitkin 
    Дороги - это прибыльный бизнес.Чем больше ям,тем больше денег  будет выделено на их ремонт.Поэтому, дороги должны жить мало, чтобы обеспечить постоянный приток свежих миллионов.
    28.04.2017 19:13
    0 | 0

  • fen 15 
    Судя по состоянию дорог в областном центре, про районы можно вообще не говорить. Интересная логика, весной нет погодных условий, летом нет денег, осенью нет погодных условий, зимой каждый год аномальный. Ещё госты, нормы какие-то придумали.
    28.04.2017 19:50
    0 | 0
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