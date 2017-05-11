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Нападающий «ТХК» банкротит клуб

Нападающий «ТХК» банкротит клуб - ТИА
11 Мая 2017 15:17
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В Арбитражный суд Тверской области 3 мая поступило заявление о признании банкротом Некоммерческого партнерства "Профессиональный хоккейный клуб" (по сути – Тверского хоккейного клуба) банкротом. Заявление подал нападающий клуба Антон Соколов.

Как удалось выяснить ТИА, дело в накопившейся задолженности по заработной плате ТХК перед игроком. Однако сумма исковых требований пока не уточняется.

О том, что Тверской хоккейный клуб переживает далеко не лучшие времена, заявил в конце апреля генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов. Он сказал, что клуб действительно находится на грани банкротства – большие долги по зарплатам перед игроками, тренерами и административным штабом.

Напомним, чтобы спасти любимый клуб, болельщики выходили на митинги и писали открытые письма в поддержку любимого вида спорта. В начале года клуб получил 8 миллионов рублей в рамках конкурса по поддержке профессионального  спорта в Твери. Однако, видимо, всё это ситуацию не спасло.  Клуб в разное время покинули несколько игроков и президент Константин Игоревич Буевич.

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Метки: банкротство тхк тверской хоккейный клуб спорт в твери хоккей в твери
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Комментарии (7)

  • hatamoto san 
    жалко
тверского футбола нет, теперь и хоккея не будет
что же нам остается??? пожалуй, одно сумо...
    11.05.2017 15:40
    6 | 2

    • kudimov 
      Еще киберспорт - клуб "Tverskoy za@rot"
      11.05.2017 15:47
      2 | 5

      • uafrankou 
        Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  ---  http://eta.pe/medinfo
        11.05.2017 19:06
        0 | 0

    • romich 
      Хочете денег - зарабатывайте.  Не могёте -  адьёс. Бездари не нужны никому.
      11.05.2017 15:54
      3 | 5

    • MorS 
      "тверского футбола нет, теперь и хоккея не будет что же нам остается??? пожалуй, одно сумо..."
Гребля на байдарках и каноэ. Пока что. 
Денег на нее похоже не так много (по сравнению с футболом и хоккеем) требуется. 
Потому как не требует стадионов и дворцов спорта, благо река под боком. 
Да и не командный вид спорта.
      11.05.2017 18:48
      0 | 0

  • dsmile 
    Может всемогущий губернатор заменит собой всех игроков и поднимется еще на пару строк в рейтинге?
    11.05.2017 16:07
    1 | 2

  • sad 
    а какой был уровень их зарплат? цифры в студию.
(за чей счет банкет)
    11.05.2017 17:28
    0 | 0
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