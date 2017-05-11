Нападающий «ТХК» банкротит клуб

В Арбитражный суд Тверской области 3 мая поступило заявление о признании банкротом Некоммерческого партнерства "Профессиональный хоккейный клуб" (по сути – Тверского хоккейного клуба) банкротом. Заявление подал нападающий клуба Антон Соколов.

Как удалось выяснить ТИА, дело в накопившейся задолженности по заработной плате ТХК перед игроком. Однако сумма исковых требований пока не уточняется.

О том, что Тверской хоккейный клуб переживает далеко не лучшие времена, заявил в конце апреля генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов. Он сказал, что клуб действительно находится на грани банкротства – большие долги по зарплатам перед игроками, тренерами и административным штабом.

Напомним, чтобы спасти любимый клуб, болельщики выходили на митинги и писали открытые письма в поддержку любимого вида спорта. В начале года клуб получил 8 миллионов рублей в рамках конкурса по поддержке профессионального спорта в Твери. Однако, видимо, всё это ситуацию не спасло. Клуб в разное время покинули несколько игроков и президент Константин Игоревич Буевич.