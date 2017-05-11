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Тверской областной суд постановил прекратить дела в отношении кришнаита Андрея Пучкова

Тверской областной суд постановил прекратить дела в отношении кришнаита Андрея Пучкова - ТИА
11 Мая 2017 11:08
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27 апреля Тверской областной суд постановил прекратить административные дела в отношении последователя «Общества сознания Кришны» Андрея Пучкова в связи с отсутствием события административного правонарушения. 

Напомним, 3 октября 2016 года Андрей Пучков организовал в Твери традиционное согласованное шествие кришнаитов, которое на этот раз почему-то привлекло к себе внимание правоохранительных органов. Хотя кришнаиты во время шествия не распространяли информацию и не вели проповеди, эксперты, привлечённые судом, посчитали шествие миссионерской деятельностью, на осуществление которой у Пучкова не было полномочий. Они руководствовались поправками, входящими в так называемый "пакет Яровой", которые, в частности, обязали представителей религиозных организаций и групп иметь при себе полномочия на миссионерскую деятельность. 

Сторона защиты во главе с юристом Гильдии экспертов по религии и праву Михаилом Фроловым настаивала на том, что в действиях Пучкова отсутствуют установленные законом признаки миссионерской деятельности, а федеральное законодательство не отождествляет публичное богослужение с миссионерством. Авторитетное московское Бюро судебных экспертиз пришло к выводу, что заключение тверских экспертов (один из которых не имеет высшего образования, а другой не был на мероприятии) ненаучно, нарушена методология исследования, более того – само исследование не проводилось. Однако мировой суд в обоих случаях посчитал, что доводы защиты опровергаются материалами дела.

К концерту «Мантра йога», который состоялся 23 октября 2016 года, Пучков получил полномочия на миссионерскую деятельность, а перед началом мероприятия объяснил, что концерт не имеет цели привлечь новых последователей. Но и это его не спасло: в отношении кришнаита возбудили очередное административное дело. 

23 декабря 2016 года и 16 января 2017 года мировые судьи признали Андрея Пучкова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). По каждому из дел ему назначили штраф в размере 5 000 рублей. После вступления постановлений в законную силу Андрей Пучков при поддержке Михаила Фролова подал жалобы в Тверской областной суд.

Эксперты обвинения настаивали, что все мероприятия кришнаитов, независимо от их лозунгов, являются религиозным, миссионерским действием, шествие и концерт по форме и по содержанию являлись миссионерской деятельностью и имели своей целью привлечение новых участников. Эту точку зрения поддержал прокурор, а затем и мировой судья. 

Однако Тверской областной суд посчитал, что действия Пучкова, описанные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, нельзя квалифицировать по указанной статье, поскольку там нет указаний на то, какая именно информация о каком вероучении распространялась Пучковым, в чем заключались его действия по распространению информации, каким образом он распространял информацию о вероучении среди лиц, не являющихся участниками религиозного объединения, и какую цель при этом преследовал. Отсутствие конкретики могло лишить обвиняемого возможности объективно возражать стороне обвинения и нарушить таким образом его права. Мировой судья должен был вернуть постановление для устранения недостатков, но этого не сделал, а на стадии рассмотрения это сделать невозможно. 

Оба дела рассыпались: Тверской областной суд удовлетворил жалобы Пучкова, решив, что в обоих случаях постановления мирового суда подлежат отмене, а производства по делу – прекращению в связи с отсутствием события административного правонарушения.

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Метки: общество сознания кришны в твери дело андрея пучкова кришнаиты твери пакет яровой
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Комментарии (3)

  • Mike_V 
    Наконец - то вменяемое решение суда
    11.05.2017 12:21
    1 | 3

  • peshehod 
    Ура! Харе Кришна! Харе Рама!
    11.05.2017 12:27
    0 | 3

  • VoToN 
    " тверских экспертов (один из которых не имеет высшего образования " 
так и живем...
    11.05.2017 13:39
    0 | 1
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