Тверской областной суд постановил прекратить дела в отношении кришнаита Андрея Пучкова

27 апреля Тверской областной суд постановил прекратить административные дела в отношении последователя «Общества сознания Кришны» Андрея Пучкова в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Напомним, 3 октября 2016 года Андрей Пучков организовал в Твери традиционное согласованное шествие кришнаитов, которое на этот раз почему-то привлекло к себе внимание правоохранительных органов. Хотя кришнаиты во время шествия не распространяли информацию и не вели проповеди, эксперты, привлечённые судом, посчитали шествие миссионерской деятельностью, на осуществление которой у Пучкова не было полномочий. Они руководствовались поправками, входящими в так называемый "пакет Яровой", которые, в частности, обязали представителей религиозных организаций и групп иметь при себе полномочия на миссионерскую деятельность.

Сторона защиты во главе с юристом Гильдии экспертов по религии и праву Михаилом Фроловым настаивала на том, что в действиях Пучкова отсутствуют установленные законом признаки миссионерской деятельности, а федеральное законодательство не отождествляет публичное богослужение с миссионерством. Авторитетное московское Бюро судебных экспертиз пришло к выводу, что заключение тверских экспертов (один из которых не имеет высшего образования, а другой не был на мероприятии) ненаучно, нарушена методология исследования, более того – само исследование не проводилось. Однако мировой суд в обоих случаях посчитал, что доводы защиты опровергаются материалами дела.

К концерту «Мантра йога», который состоялся 23 октября 2016 года, Пучков получил полномочия на миссионерскую деятельность, а перед началом мероприятия объяснил, что концерт не имеет цели привлечь новых последователей. Но и это его не спасло: в отношении кришнаита возбудили очередное административное дело.

23 декабря 2016 года и 16 января 2017 года мировые судьи признали Андрея Пучкова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 5.26 КоАП РФ (Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). По каждому из дел ему назначили штраф в размере 5 000 рублей. После вступления постановлений в законную силу Андрей Пучков при поддержке Михаила Фролова подал жалобы в Тверской областной суд.

Эксперты обвинения настаивали, что все мероприятия кришнаитов, независимо от их лозунгов, являются религиозным, миссионерским действием, шествие и концерт по форме и по содержанию являлись миссионерской деятельностью и имели своей целью привлечение новых участников. Эту точку зрения поддержал прокурор, а затем и мировой судья.

Однако Тверской областной суд посчитал, что действия Пучкова, описанные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, нельзя квалифицировать по указанной статье, поскольку там нет указаний на то, какая именно информация о каком вероучении распространялась Пучковым, в чем заключались его действия по распространению информации, каким образом он распространял информацию о вероучении среди лиц, не являющихся участниками религиозного объединения, и какую цель при этом преследовал. Отсутствие конкретики могло лишить обвиняемого возможности объективно возражать стороне обвинения и нарушить таким образом его права. Мировой судья должен был вернуть постановление для устранения недостатков, но этого не сделал, а на стадии рассмотрения это сделать невозможно.

Оба дела рассыпались: Тверской областной суд удовлетворил жалобы Пучкова, решив, что в обоих случаях постановления мирового суда подлежат отмене, а производства по делу – прекращению в связи с отсутствием события административного правонарушения.