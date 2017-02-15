Тверской кришнаит угодил в «пакет Яровой»

Последователь «Общества сознания Кришны» Андрей Пучков 3 октября 2016 года организовал традиционное шествие кришнаитов в Твери. Этим событием, в общем-то, не удивишь не только передовых жителей столицы, но и население областного центра. Но на этот раз мероприятие, согласованное с городскими властями, почему-то привлекло к себе внимание правоохранительных органов.

Последователь «Общества сознания Кришны» Андрей Пучков 3 октября 2016 года организовал традиционное шествие кришнаитов в Твери. Этим событием, в общем-то, не удивишь не только передовых жителей столицы, но и население областного центра. Но на этот раз мероприятие, согласованное с городскими властями, почему-то привлекло к себе внимание правоохранительных органов.

Антитеррористические законы, которые стали известны под именем одного из авторов, были приняты в июле 2016 года. Часть поправок касалась регулирования религиозно-миссионерской деятельности в России. Изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» установили новые условия для миссионерской деятельности религиозных организаций и групп, обязав их представителей иметь при себе полномочия и запретив миссионерство в жилых помещениях. Нарушителям нормы грозит штраф: от 5 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тыс. до 1 млн рублей – для юридических.

Во время шествия в Твери группа единомышленников-кришнаитов пела мантры на непонятном подавляющему большинству прохожих языке, а Андрей Пучков вовсе не раскрывал рта, поскольку не мог петь, одновременно играя на индийском барабане. Кришнаиты не распространяли информацию и не вели проповеди, тем не менее, эксперты, привлечённые судом, посчитали шествие миссионерской деятельностью, на осуществление которой у Пучкова не было полномочий.

С момента принятия пакета по «миссионерской поправке» было заведено около четырёх десятков дел. Михаил Фролов, юрист Гильдии экспертов по религии и праву, который защищает тверичанина Андрея Пучкова, пояснил ТИА: этот закон дал четкий сигнал не только верующим, которые должны его соблюдать, но и правоприменителям, которые должны выявлять нарушителей любой ценой – и даже там, где вмешательство не требуется. Поэтому под удар в первую очередь попали те, кто принадлежит к нетрадиционным для России течениям, или те, кто занимается активной публичной деятельностью – а всё это как раз можно сказать о кришнаитах.

Пример из недавнего прошлого - процесс по делу программиста и преподавателя из Санкт-Петербурга Дмитрия Угая. За выступление о философии йоги на фестивале индийской культуры его обвинили в незаконной миссионерской деятельности, но ему удалось доказать, что лекция носила светский характер, и в январе дело было прекращено.

Суд привлёк к процессу над Андреем Пучковым представителей кафедры теологии Института педагогического образования ТвГУ. Они пришли к выводу, что любая культовая деятельность вне культового здания является миссионерской - это определение эксперты позаимствовали из учебника по религиоведению 1979 года выпуска. По словам Фролова, определение миссионерской деятельности из этого пособия сильно отличается от прописанного в законе. Эксперт-религиовед в суде пояснил, что он сам на шествии не был, заключение подготовил по отзывам о нем в интернете. К слову, у одного из экспертов даже не было высшего образования – он студент-пятикурсник.

Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на том, что в действиях Пучкова отсутствуют установленные законом признаки миссионерской деятельности, а федеральное законодательство не отождествляет публичное богослужение с миссионерством. Авторитетное московское Бюро судебных экспертиз пришло к выводу, что заключение тверских экспертов ненаучно, нарушена методология исследования, более того – само исследование не проводилось. Однако суд посчитал, что доводы защиты опровергаются материалами дела.

На 23 октября 2016 года было назначено очередное мероприятие кришнаитов – концерт «Мантра йога». Теперь Андрей Пучков сразу обратился к Михаилу Фролову, чтобы избежать неприятностей. Несмотря на то, что событие не предусматривало проповедей и призывов, юрист предложил Андрею на всякий случай получить полномочия на миссионерскую деятельность от религиозной группы - чтобы придраться было совершенно не к чему. Но что-то опять пошло не так: Пучкова вновь вызвали в суд.

На этот раз «эксперты» превзошли самих себя: заключение было готово за три дня до самого мероприятия. Для них того факта, что концерт носит религиозный характер, оказалось достаточно, чтобы объявить его миссионерской деятельностью. Но Андрея не спасли и предосторожности в виде грамотно оформленного разрешения на такую деятельность, хотя сотрудники прокуратуры были на концерте и видели: Пучков перед началом программы объяснил, что мероприятие не является миссионерством и не имеет цели привлечь новых последователей, а затем сел в зал.

По словам Михаила Фролова, процесс был инициирован областной ФСБ, сомневаться в обоснованности действий которой не рискнет ни один мировой судья. Из его судебной практики следует, что дела, заведённые с подачи прокуратуры или МВД, еще можно выиграть в суде, но по делам от ФСБ в первой инстанции все процессы проигрываются.

«Закон несовершенен, и при желании по нему можно привлечь к ответственности представителя любой религиозной конфессии за что угодно, особенно если подключить экспертов. Но в целом у «пакета Яровой» неплохие перспективы: правоприменение его отшлифует - так было и с законом о противодействии экстремистской деятельности, - считает Фролов. - Ажиотаж стих, как только стало понятно, кого и за что нужно наказывать. В вопросе о миссионерской деятельности такой ясности пока нет».

В разговоре с ТИА адвокат заметил, что пока суды в процессах по «миссионерской поправке» занимают противоположные позиции, и нужно дождаться позиции Верховного суда по этому вопросу.

Михаил Фролов и Андрей Пучков готовятся подать жалобы на оба постановления, когда им предоставят возможность ознакомиться с делом – а этого всё ещё не произошло. Обвиняемый и его защитник считают, что, если подать жалобы сразу, то протоколы судебных заседаний с показаниями экспертов смогут «подогнать» под содержание жалобы.

ТИА будет следить за развитием событий.