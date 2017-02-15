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Тверской кришнаит угодил в «пакет Яровой»

Тверской кришнаит угодил в «пакет Яровой» - ТИА
15 Февраля 2017 10:22
Автор: TIA

Последователь «Общества сознания Кришны» Андрей Пучков 3 октября 2016 года организовал традиционное шествие кришнаитов в Твери. Этим событием, в общем-то, не удивишь не только передовых жителей столицы, но и население областного центра. Но на этот раз мероприятие, согласованное с городскими властями, почему-то привлекло к себе внимание правоохранительных органов.

Антитеррористические законы, которые стали известны под именем одного из авторов, были приняты в июле 2016 года. Часть поправок касалась регулирования религиозно-миссионерской деятельности в России. Изменения в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» установили новые условия для миссионерской деятельности религиозных организаций и групп, обязав их представителей иметь при себе полномочия и запретив миссионерство в жилых помещениях. Нарушителям нормы грозит штраф: от 5 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тыс. до 1 млн рублей – для юридических.

Во время шествия в Твери группа единомышленников-кришнаитов пела мантры на непонятном подавляющему большинству прохожих языке, а Андрей Пучков вовсе не раскрывал рта, поскольку не мог петь, одновременно играя на индийском барабане. Кришнаиты не распространяли информацию и не вели проповеди, тем не менее, эксперты, привлечённые судом, посчитали шествие миссионерской деятельностью, на осуществление которой у Пучкова не было полномочий.

Фото предоставлено Андреем Пучковым

С момента принятия пакета по «миссионерской поправке» было заведено около четырёх десятков дел. Михаил Фролов, юрист Гильдии экспертов по религии и праву, который защищает тверичанина Андрея Пучкова, пояснил ТИА: этот закон дал четкий сигнал не только верующим, которые должны его соблюдать, но и правоприменителям, которые должны выявлять нарушителей любой ценой – и даже там, где вмешательство не требуется. Поэтому под удар в первую очередь попали те, кто принадлежит к нетрадиционным для России течениям, или те, кто занимается активной публичной деятельностью – а всё это как раз можно сказать о кришнаитах.

Пример из недавнего прошлого - процесс по делу программиста и преподавателя из Санкт-Петербурга Дмитрия Угая. За выступление о философии йоги на фестивале индийской культуры его обвинили в незаконной миссионерской деятельности, но ему удалось доказать, что лекция носила светский характер, и в январе дело было прекращено.

Суд привлёк к процессу над Андреем Пучковым представителей кафедры теологии Института педагогического образования ТвГУ. Они пришли к выводу, что любая культовая деятельность вне культового здания является миссионерской - это определение эксперты позаимствовали из учебника по религиоведению 1979 года выпуска. По словам Фролова, определение миссионерской деятельности из этого пособия сильно отличается от прописанного в законе. Эксперт-религиовед в суде пояснил, что он сам на шествии не был, заключение подготовил по отзывам о нем в интернете. К слову, у одного из экспертов даже не было высшего образования – он студент-пятикурсник.

Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на том, что в действиях Пучкова отсутствуют установленные законом признаки миссионерской деятельности, а федеральное законодательство не отождествляет публичное богослужение с миссионерством. Авторитетное московское Бюро судебных экспертиз пришло к выводу, что заключение тверских экспертов ненаучно, нарушена методология исследования, более того – само исследование не проводилось. Однако суд посчитал, что доводы защиты опровергаются материалами дела.

Андрей Пучков

На 23 октября 2016 года было назначено очередное мероприятие кришнаитов – концерт «Мантра йога». Теперь Андрей Пучков сразу обратился к Михаилу Фролову, чтобы избежать неприятностей. Несмотря на то, что событие не предусматривало проповедей и призывов, юрист предложил Андрею на всякий случай получить полномочия на миссионерскую деятельность от религиозной группы - чтобы придраться было совершенно не к чему. Но что-то опять пошло не так: Пучкова вновь вызвали в суд.

На этот раз «эксперты» превзошли самих себя: заключение было готово за три дня до самого мероприятия. Для них того факта, что концерт носит религиозный характер, оказалось достаточно, чтобы объявить его миссионерской деятельностью. Но Андрея не спасли и предосторожности в виде грамотно оформленного разрешения на такую деятельность, хотя сотрудники прокуратуры были на концерте и видели: Пучков перед началом программы объяснил, что мероприятие не является миссионерством и не имеет цели привлечь новых последователей, а затем сел в зал.

По словам Михаила Фролова, процесс был инициирован областной ФСБ, сомневаться в обоснованности действий которой не рискнет ни один мировой судья.  Из его судебной практики следует, что дела, заведённые с подачи прокуратуры или МВД, еще можно выиграть в суде, но по делам от ФСБ в первой инстанции все процессы проигрываются.  

«Закон несовершенен, и при желании по нему можно привлечь к ответственности представителя любой религиозной конфессии за что угодно, особенно если подключить экспертов. Но в целом у «пакета Яровой» неплохие перспективы: правоприменение его отшлифует - так было и с законом о противодействии экстремистской деятельности, - считает Фролов. - Ажиотаж стих, как только стало понятно, кого и за что нужно наказывать. В вопросе о миссионерской деятельности такой ясности пока нет».

В разговоре с ТИА адвокат заметил, что пока суды в процессах по «миссионерской поправке» занимают противоположные позиции, и нужно дождаться позиции Верховного суда по этому вопросу.

Михаил Фролов и Андрей Пучков готовятся подать жалобы на оба постановления, когда им предоставят возможность ознакомиться с делом – а этого всё ещё не произошло. Обвиняемый и его защитник считают, что, если подать жалобы сразу, то протоколы судебных заседаний с показаниями экспертов смогут «подогнать» под содержание жалобы.

ТИА будет следить за развитием событий.

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Метки: пакет яровой общество сознания кришны в твери дело андрея пучкова кришнаиты твери
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Комментарии (10)

  • Szpilki 
    Начиная с 1971 г. в России активно действует неоязыческая экстремистская секта «Международное общество сознания Кришны» (МОСК), созданная в 1966 г. в Нью-Йорке выходцем из Индии Абхаем Чараном Де (более известным под именем «его божественная милость Шри Шримад Бхактиведанта Свами Прабхупада»).
История ОСК показала, что эта секта является чрезвычайно жесткой деструктивной организацией, пользующейся методами подавления личности и контролирования сознания. Во всех странах, где разворачивается ее деятельность, она проходит на фоне распада семей, увода молодежи от активной созидательной жизни, изломанных судеб и разрушенного здоровья. 
С именем «Общества сознания Кришны» связаны и несколько громких преступлений, в свое время освещавшимися в средах массовой информации. Это уголовный процесс в Екатеринбурге по делу Тенгиза Амеряна (главы Екатеринбургского общества «Санкиртана») по обвинению в торговле наркотиками и заказных убийствах, зверское ритуальное убийство в марте 2000 года лицом, исповедовавшим кришнаизм — Русланом Любецким, иеромонаха Григория (Яковлева) в г. Туре (Эвенкия) и многократно повторявшиеся изнасилования одиннадцатилетней девочки прихожанином московского храма МосОСК Николаем Непочатовым. 
Секта, обладающая громадными материальными ресурсами, предпринимает экстраординарные усилия (громко рекламируемые «гуманитарные» миссии, активная кампания в СМИ и т.д.) для улучшения своего имиджа в массовом сознании. А это призвано способствовать повсеместному распространению сектантского учения в нашей стране и, в конечном итоге, установлению в ней «идеального ведического» режима с тотальным брахманическим контролем и казнями несогласных.
ОСК включено в списки опасных сект, составленных правительственными органами Франции, Бельгии, Австрии, Германии.
    15.02.2017 10:38
    5 | 3

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Копирайт поставьте, а то без него все это- только Ваше личное мнение.
А, это листовка с сайта Миссионерского отдела Московской епархии...
Одна тоталитарная секта клеймит другую. :)
Весело, чо.
      15.02.2017 10:48
      0 | 9

      • Остап Бендер 
        Все это - опиум для народа
        15.02.2017 13:30
        0 | 2

    • peshehod 
      А как насчёт протопопа Аввакума и других приверженцев древлего благочестия?
      15.02.2017 10:58
      0 | 5

    • Detective 
      На комментарий Szpilki 

Столько много обвинений, но есть ли хоть одно решение суда?
" чрезвычайно жесткой деструктивной организацией..." - где хотя бы одно решение суда?
Вина человека в совершении преступления устанавливается только приговором суда. Где приговоры по Амеряну и Непочатову? Их нет. 
Любецкий был душевнобольной и никогда не был кришнаитом, жил в лесу и ел мясо. Кришнаиты  опять в чем-то виноваты?
Во Франции, Бельгии, Австрии и Германии кришнаиты открыто и законно действуют, это легко проверить, просто найдя их сайты в этих странах. Кришнаиты представляют древнейшую авторитетную индуистскую традицию и нигде в мире не запрещены.
"тотальным брахманическим контролем и казнями несогласных.." - это серьезно? Или эта вся ахинея про кришнаитов лишь чье-то болезненное имхо?
      15.02.2017 12:35
      0 | 3

    • ivanovseregy89 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http://dimonotsmoke.blogspot.com
      15.02.2017 15:56
      0 | 0

  • Partisan 
    Это фигня. Вот новость покруче будет:
Власти Синьцзян-Уйгурского района Китая под страхом санкций принудили мусульманских имамов танцевать на улице и дать клятву о том, что они не будут обучать детей религии. 
Имамов согнали на городскую площадь и заставили синхронно отплясывать, скандируя лозунги в поддержку государства, как сообщает World Bulletin со ссылкой на местные информагентства. Кроме того, имамов принудили подтвердить, что их зарплата поступает «от компартии, а не от Аллаха». Многим из них вручили китайские флаги.
Также перед участниками этой государственной акции выступили чиновники, настоятельно порекомендовавшие молодежи «держаться подальше от мечетей». Согнанным на площадь студентам-мусульманам сказали, что «молитва вредна для здоровья», а «танцы полезны».
Учительниц проинструктировали, чтобы они не упоминали о религии при детях, и обязали дать клятву, что не будут обучать школьников основам Ислама.
Стоит отметить, что в Синьцзяне мусульман систематически ущемляют в правах – запрещают поститься в Рамадан, одеваться по канонам религии и обучать детей Корану.
    15.02.2017 10:49
    0 | 11

  • Житель подземелья 
    И чо? Официально пудрить людям моск можно только ЗАО РПЦ и мусульманам? Атеизм - наше фсе!!! И вообще, адекватные люди давно уже посылают всех этих представителей куда подальше, в молодые годы любил этих упоротых подаставать иногда, настройки у них сбиваются обычно после 15-20 минут, когда задаешь им нестандартные вопросы, от которых программа, прописанная в моск, начинает сбоить, забавные вещи выдают иногда, однако.
    15.02.2017 11:47
    0 | 5

  • HuanCarlosEsteban 
    А мне понравилась фраза "традиционное шествие кришнаитов в Твери".
    15.02.2017 13:27
    1 | 3

  • Nyuta 
    че за бредятина
    15.02.2017 13:36
    0 | 1
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