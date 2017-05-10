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МЧС предупреждает: в Тверской области в ближайшие дни сохранится холодная погода

10 Мая 2017 21:42
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Ведомство со ссылкой на ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 11-13 мая на территории региона сохранится отклонение среднесуточной температуры воздуха ниже нормы на 5 градусов и ниже. МЧС призывает граждан более внимательно относится к своему здоровью и здоровью близких.
Напомним, в минувшую ночь в некоторых районах Тверской области выпал снег. Сугробы выросли до 20 см.

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Метки: выпал снег майский снег снег в мае
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