МЧС предупреждает: в Тверской области в ближайшие дни сохранится холодная погода

Ведомство со ссылкой на ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 11-13 мая на территории региона сохранится отклонение среднесуточной температуры воздуха ниже нормы на 5 градусов и ниже. МЧС призывает граждан более внимательно относится к своему здоровью и здоровью близких.

Напомним, в минувшую ночь в некоторых районах Тверской области выпал снег. Сугробы выросли до 20 см.