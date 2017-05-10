В некоторых районах Тверской области федеральные трассы засыпало снегом. Сугробы выросли до 20 см

В соцсетях очевидцы делятся своими впечатлениями и фотографиями увиденного. Все белым-бело и не скажешь, что за окошком май.

Александр Табачков пишет в группе «Подслушано у водителей. Тверь»: «Всем доброго утра! По возможности отложите поездки в обл. Трасса м9 вся в снегу. Повалены деревья, сугробы до 20см».

Наталья Божукова отвечает: «М10 тоже самое».

Как говорят автовладельцы, после Нелидова все хорошо, снега нет, зелено кругом.

А в группе "Наш дом - Оленинский район" постят фотографии небывалого для середины мая погодного явления. В ночь на 10 мая там выпал 20-сантиметровый слой снега.