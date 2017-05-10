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В некоторых районах Тверской области федеральные трассы засыпало снегом. Сугробы выросли до 20 см

В некоторых районах Тверской области федеральные трассы засыпало снегом. Сугробы выросли до 20 см - ТИА
Фото: Александр Табачков / Подслушано у водителей. Тверь
10 Мая 2017 09:01
Автор:

Фоторепортаж

В соцсетях очевидцы делятся своими впечатлениями и фотографиями увиденного. Все белым-бело и не скажешь, что за окошком май.

Александр Табачков пишет в группе «Подслушано у водителей. Тверь»: «Всем доброго утра! По возможности отложите поездки в обл. Трасса м9 вся в снегу. Повалены деревья, сугробы до 20см».

Наталья Божукова отвечает: «М10 тоже самое».

Как говорят автовладельцы, после Нелидова все хорошо, снега нет, зелено кругом.

А в группе "Наш дом - Оленинский район" постят фотографии небывалого для середины мая погодного явления. В ночь на 10 мая там выпал 20-сантиметровый слой снега.

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Метки: снег в мае снег весной снегопад в тверской области
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Комментарии (5)

  • horton 
    Ехала вчера и по М10, и по М9, никакого снега не нашла...)
    10.05.2017 09:33
    0 | 0

    • USSR 
      Как это Вас с ВВ на м9 занесло? Малое золотое кольцо объезжали?
      10.05.2017 09:43
      0 | 0

      • horton 
        Как всегда, ехала по приборам... Куда сказано, там (в Клину) и свернула... Не пожалела! )))
        10.05.2017 09:53
        0 | 0

  • russs 
    Дубова - к ответу за этот беспределЪ!
    10.05.2017 09:54
    0 | 0
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