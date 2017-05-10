В некоторых районах Тверской области федеральные трассы засыпало снегом. Сугробы выросли до 20 см

В соцсетях очевидцы делятся своими впечатлениями и фотографиями увиденного. Все белым-бело и не скажешь, что за окошком май.
Александр Табачков пишет в группе «Подслушано у водителей. Тверь»: «Всем доброго утра! По возможности отложите поездки в обл. Трасса м9 вся в снегу. Повалены деревья, сугробы до 20см».
Наталья Божукова отвечает: «М10 тоже самое».
Как говорят автовладельцы, после Нелидова все хорошо, снега нет, зелено кругом.
А в группе "Наш дом - Оленинский район" постят фотографии небывалого для середины мая погодного явления. В ночь на 10 мая там выпал 20-сантиметровый слой снега.
Комментарии (5)
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russs
10.05.2017 09:54
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