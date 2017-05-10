Hellraiser стал лучшим народным корреспондентом недели

Редакция ТИА подводит итоги традиционного конкурса на лучшую народную новость по итогам недели с 1 по 7 мая. Лучшим автором стал читатель hellraiser с новостью "Роддом 5 - "Рожайте больше"". Эта новость собрала 69 комментариев, 34 "плюса" и 10 "минусов".

Мы поздравляем читателя и приглашаем его в редакцию ТИА для вручения приза - пригласительного билета на два лица на шоу театра иллюзии "Карнавал магии" 13 мая в 11:00. Познакомьтесь с магией великих чародеев XX века - Кио, Гудини, Соркара и Копперфильда - в авторской интерпретации!