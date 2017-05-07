"О героях былых времён": спецкор ТИА Алёна Разумихина рассказывает о прадеде - Маркове Василии Федоровиче

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Сегодня мы вспоминаем историю специального корреспондента ТИА Алёны Разумихиной о прадеде - Маркове Василии Федоровиче.

Мне хотелось бы рассказать о своем прадедушке. Да, информации, к сожалению, маловато. Так сложилось, что тех людей, которые знали много о нем, не стало. Но память о прадеде сохранилась в наших семейных архивах, сохранились в памяти и рассказы о нем его детей.

Мой прадед Марков Василий Федорович, родился в далеком 1898 году, в семье простого крестьянина. Родился и всю свою молодость прожил в деревне Нижние Котицы Зехновского сельсовета, Осташковского района. Будучи уже взрослым, семейным, он и его жена Нина Семеновна работали в колхозе, где в сложные годы трудились до позднего вечера.

В августе 1941 года моего прадеда призвали на фронт, ему было 43 года. Маркова Василия Федоровича и еще десяток мужиков из деревни провожали всем селом: и это был не праздник, а большое несчастье для семей, ведь тогда почти каждый двор отправил на войну своего кормильца.

Прощание с отцом хорошо запомнил и пронес через всю жизнь его сын Валентин Марков (это мой дедушка), тогда в далеком 41-ом ему было всего 11 лет. Эту историю он рассказывал своим детям и внукам, а потому я очень хорошо его запомнила.

Дедушка рассказывал, когда его отец уже собранный, одетый выходил из дома, в тот самый момент он сильно, отчаянно заплакал и сказал папе: «наверное, я тебя больше не увижу». В ответ на это Василий Федорович снял с головы большую кожаную кепку, надел на голову сынишке и произнес: «расти, сынок!» Мой дед говорил, что, будучи ребенком, он предчувствовал гибель отца. То прощание стало последним, когда дедушка видел папу.

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