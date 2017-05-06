Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в городе Кашин

4 мая в региональный следственный отдел СК России поступило сообщение об обнаружении после пожара в 8-ми квартирном двухэтажном деревянном доме в городе Кашин тела мужчины 1949 года рождения, являющегося владельцем одной из квартир дома. По данному проводится проверка.

При внешнем осмотре останков тела погибшего видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, серьезный пожар в Кашине произошел вечером 3 мая.