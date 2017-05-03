Серьезный пожар в городе Кашин

Как сообщает УМЧС по Тверской области, информация о пожаре поступила 3 мая в 20:40. В Кашине на ул. Курортная набережная загорелись два дома.

Как говорят очевидцы в группе «Подслушано в Кашине», горят два дома – один двухэтажный жилой (проживало 6 семей), а второй – нежилой. Также, по сведениям местных жителей, огонь распространяется так быстро, что может загореться и третий дом.

Андрей Касымов:

- Нормально так горит зарево на весь город.

Саша Громов:

- Жесть.

Димас Тюльков:

- Повезло, что ветра не было а то бы половина Кашина сгорело.

Nastya Kotova:

- Кто был, тот видел, как там все ужасно полыхает.

Также люди пишут, что пожарный спас пожилую женщину, вынес на руках из горящего дома

Александр Кутузов:

- Пожарный - красава! На руках бабулю вынес из этого дома, лично видел! Премию ему от начальства! Жизнь бесценна!

Как уточнили ТИА в пресс-службе УМЧС по Тверской области, сгорел один жилой дом. Вторая (нежилая) постройка сгорела давно. Информации о том, есть ли пострадавшие на пожаре, пока нет.

Автор видео Алексей Юганов и Nastya Kotova.

Автор фото Nastya Kotova и Дмитрий Кораблев.