Серьезный пожар в городе Кашин

Как сообщает УМЧС по Тверской области, информация о пожаре поступила 3 мая в 20:40. В Кашине на ул. Курортная набережная загорелись два дома.
Как говорят очевидцы в группе «Подслушано в Кашине», горят два дома – один двухэтажный жилой (проживало 6 семей), а второй – нежилой. Также, по сведениям местных жителей, огонь распространяется так быстро, что может загореться и третий дом.
Андрей Касымов:
- Нормально так горит зарево на весь город.
Саша Громов:
- Жесть.
Димас Тюльков:
- Повезло, что ветра не было а то бы половина Кашина сгорело.
Nastya Kotova:
- Кто был, тот видел, как там все ужасно полыхает.
Также люди пишут, что пожарный спас пожилую женщину, вынес на руках из горящего дома
Александр Кутузов:
- Пожарный - красава! На руках бабулю вынес из этого дома, лично видел! Премию ему от начальства! Жизнь бесценна!
Как уточнили ТИА в пресс-службе УМЧС по Тверской области, сгорел один жилой дом. Вторая (нежилая) постройка сгорела давно. Информации о том, есть ли пострадавшие на пожаре, пока нет.
Автор видео Алексей Юганов и Nastya Kotova.
Автор фото Nastya Kotova и Дмитрий Кораблев.
Комментарии (1)
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dsmile
03.05.2017 23:06
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