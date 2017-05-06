В тверском троллейбусном парке проходит День открытых дверей

Тверской троллейбус приглашает гостей на 50-й день рождения.

6 мая в 11:00 в троллейбусном парке на набережной Лазури, 9А начался День открытых дверей, посвящённый Юбилею тверского троллейбуса.

По словам Артура Сычёва, директора МУП "ПАТП-1", когда в 2016 года отметили 115 лет Тверскому трамваю, внутреннее торжество на предприятии вызвало огромный интерес у жителей города - пассажиров трамвая. Так что в этом году решили пригласить всех желающих в троллейбусный парк.

Автор фото Алексей Винилов.