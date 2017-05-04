tvernews.ru
05 мая Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверской троллейбус приглашает гостей на 50-й день рождения

Тверской троллейбус приглашает гостей на 50-й день рождения - ТИА
04 Мая 2017 20:00
Автор:

Фоторепортаж

50 лет назад, в 1967 году на линию вышел первый троллейбус: сегодня его передняя часть хранится в музее общественного транспорта Твери.

О праздничной программе рассказал директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв.

6 мая в 11:00 в троллейбусном парке на набережной Лазури, 9А начнётся День открытых дверей, посвящённый Юбилею тверского троллейбуса. По словам Артура Сычёва, когда в 2016 года отметили 115 лет Тверскому трамваю, внутреннее торжество на предприятии вызвало огромный интерес у жителей города - пассажиров трамвая. Так что в этом году решили пригласить всех желающих.

В программе - праздничный концерт, насыщенная программа для детей с конкурсами и мастер-классами, обзорная экскурсия по депо и музею транспорта, выставка троллейбусов и техники троллейбусного парка, розыгрыш призов и чаепитие с полевой кухней, а также показательные выступления лучших водителей троллейбуса.

- В преддверии праздника на предприятии проводится конкурс профессионального мастерства среди водителей, троих призёров наградят во время торжества. В теоретической части приняли участие 20 водителей, до практической части дошли только восемь. Они принимают участие в отборе на всероссийские соревнования, - рассказывает Артур Сычёв.

50 лет назад в Твери была открыта первая троллейбусная линия от площади Гагарина до посёлка Химинститута. В последующие пять лет сеть достигла основных районов - "Чайки", "Южного", вокзала, "Первомайского" и Заволжья. В 2015 году муниципальные предприятия объединили, убрали дублирующие троллейбусные и автобусные маршруты, но общественный транспорт продолжает жить и работать на благо тверичан. Сегодня парк предприятия составляет около 80 троллейбусов, он немолодой: средний возраст троллейбусов - 8,5 лет при сроке службы 10-15.

Водитель троллейбуса Николай Иванов трудится на предприятии с 1971 года. Он любит свою работу до сих пор, но любит и поностальгировать по былым временам.

- Едешь утром, свежо, соловьи поют. Выезжали рано, двигались по расписанию – пробок не было, как сейчас, - люди нас уже на остановках ждали. Если есть неисправность, стараешься починить пораньше, чтобы их вовремя на работу отвезти. Инструктор дал мне совет: ранним утром и поздним вечером не торопись - если человек на троллейбус не успеет, как он домой пойдёт? Этим советом я пользуюсь до сих пор.

50 лет - солидная дата, но Артур Сычёв говорит, что это только начало, и тверской троллейбус отметит и вековой, и полуторавековой юбилей.

В прошлом году территорию троллейбусного парка подготовили к асфальтированию, есть проект создать доступный для граждан музей на территории парка, возможно - в бомбоубежище. Что более важно, поскольку водителей не хватает, на предприятии восстанавливается учебный комбинат - осталось только получить лицензию. Уже сформирована первая группа учащихся. За последние пять лет пять лет МУП "ПАТП-1" приобретены 12 единиц низкопольного транспорта для маломобильных групп населения, поддерживает и старые троллейбусы в приличном состоянии.

- Люди начали снова доверять муниципальному транспорту. Есть прямая горячая линия, которой жители отлично пользуются: 8-930-160-94-34. Поступают и критика, и конструктивные предложения, и каждый обратившийся получает обратную связь.

При поддержке губернатора принято решение по приобретению 40 экологичных автобусов на газомоторным топливе.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: тверской троллейбус муп патп-1 юбилей тверского троллейбуса музей общественного транспорта праздник в троллейбусном парке
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • Uylo_Yobannen 
    Надо сходить напоследок, пока троллейбусный парк не прикрыли.
    04.05.2017 20:16
    0 | 5

    • awk555 
      Так ведь на фото автобус!!!
      04.05.2017 20:18
      1 | 3

      • Net. 
        Действительно, на одном из фото автобус приблудился! Не могут наши без казусов, иначе жить скучно что-ли.
        04.05.2017 20:38
        0 | 4

        • spletnik 
          Просто ПАТП троллейбусно-автобусной парк, нет?
          04.05.2017 20:41
          0 | 3

        • Serge 
          Раньше по маршруту 41 автобуса ходил троллейбус № 1. Вот и выставили автобус 41 маршрута.
          04.05.2017 21:57
          0 | 3

      • sergeyfedorov89 
        Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
        04.05.2017 23:23
        0 | 0

  • antiER 
    Надо сходить. Николай Николаевичу Иванову пламенный привет.

Немного оф топ. Был не давно в Белоруссии (Бресте). Товарищ из Москвы не знал как в троллейбусе воспользоваться компостером для талончиков за проезд, просто их прикладывал как к валидатору )
    04.05.2017 21:14
    0 | 4

  • konbur 
    Передняя часть от более новой модели троллейбуса, чем вышедшие на линию 50 лет назад.
    04.05.2017 22:10
    0 | 1

    • Торопов 
      Передняя часть вообще от гармошки, которые только в 90-х пошли...
      04.05.2017 22:19
      0 | 1

  • Торопов 
    5-й маршрут, с выпуском 1 машина - это уже за гранью маразма и лицемерия  да и 4-й не лучше... хотя, в сравнении с трамваем, ситуация относительно неплохая, три остальных маршрута работают вроде нормально.
    04.05.2017 22:16
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери на остановке появился шкаф Мечислав с книгами для всех желающих

2017-04-28 15:17
72

Роддом 5 - "Рожайте больше"

2017-05-02 09:17
69

9 мая в Твери пройдёт спортивная акция «Рекорд Победы»: горожане будут отжиматься

2017-05-04 17:49
47

Определили участок для строительства выставочного центра «Тверь Экспо»

2017-05-04 11:45
37

В Конаковском районе Тверской области собираются строить аквапарк, предполагаемые вложения – около 12 млрд рублей

2017-05-03 16:06
37

Михаилу Кругу посмертно предлагают присвоить звание почётный гражданин города Твери

2017-05-04 21:49
35

Новая достопримечательность области

2017-05-01 09:40
31

Инспекция ОНФ приехала в Тверскую область проверять дороги и осталась без колес

2017-04-28 16:53
29

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100