Тверской троллейбус приглашает гостей на 50-й день рождения

50 лет назад, в 1967 году на линию вышел первый троллейбус: сегодня его передняя часть хранится в музее общественного транспорта Твери.

О праздничной программе рассказал директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв.

6 мая в 11:00 в троллейбусном парке на набережной Лазури, 9А начнётся День открытых дверей, посвящённый Юбилею тверского троллейбуса. По словам Артура Сычёва, когда в 2016 года отметили 115 лет Тверскому трамваю, внутреннее торжество на предприятии вызвало огромный интерес у жителей города - пассажиров трамвая. Так что в этом году решили пригласить всех желающих.

В программе - праздничный концерт, насыщенная программа для детей с конкурсами и мастер-классами, обзорная экскурсия по депо и музею транспорта, выставка троллейбусов и техники троллейбусного парка, розыгрыш призов и чаепитие с полевой кухней, а также показательные выступления лучших водителей троллейбуса.

- В преддверии праздника на предприятии проводится конкурс профессионального мастерства среди водителей, троих призёров наградят во время торжества. В теоретической части приняли участие 20 водителей, до практической части дошли только восемь. Они принимают участие в отборе на всероссийские соревнования, - рассказывает Артур Сычёв.

50 лет назад в Твери была открыта первая троллейбусная линия от площади Гагарина до посёлка Химинститута. В последующие пять лет сеть достигла основных районов - "Чайки", "Южного", вокзала, "Первомайского" и Заволжья. В 2015 году муниципальные предприятия объединили, убрали дублирующие троллейбусные и автобусные маршруты, но общественный транспорт продолжает жить и работать на благо тверичан. Сегодня парк предприятия составляет около 80 троллейбусов, он немолодой: средний возраст троллейбусов - 8,5 лет при сроке службы 10-15.

Водитель троллейбуса Николай Иванов трудится на предприятии с 1971 года. Он любит свою работу до сих пор, но любит и поностальгировать по былым временам.

- Едешь утром, свежо, соловьи поют. Выезжали рано, двигались по расписанию – пробок не было, как сейчас, - люди нас уже на остановках ждали. Если есть неисправность, стараешься починить пораньше, чтобы их вовремя на работу отвезти. Инструктор дал мне совет: ранним утром и поздним вечером не торопись - если человек на троллейбус не успеет, как он домой пойдёт? Этим советом я пользуюсь до сих пор.

50 лет - солидная дата, но Артур Сычёв говорит, что это только начало, и тверской троллейбус отметит и вековой, и полуторавековой юбилей.

В прошлом году территорию троллейбусного парка подготовили к асфальтированию, есть проект создать доступный для граждан музей на территории парка, возможно - в бомбоубежище. Что более важно, поскольку водителей не хватает, на предприятии восстанавливается учебный комбинат - осталось только получить лицензию. Уже сформирована первая группа учащихся. За последние пять лет пять лет МУП "ПАТП-1" приобретены 12 единиц низкопольного транспорта для маломобильных групп населения, поддерживает и старые троллейбусы в приличном состоянии.

- Люди начали снова доверять муниципальному транспорту. Есть прямая горячая линия, которой жители отлично пользуются: 8-930-160-94-34. Поступают и критика, и конструктивные предложения, и каждый обратившийся получает обратную связь.

При поддержке губернатора принято решение по приобретению 40 экологичных автобусов на газомоторным топливе.