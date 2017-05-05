В лечебной клинике Тверской сельскохозяйственной академии выявили нарушение ветеринарного законодательства

В феврале 2017 года при проведении контрольно-надзорного мероприятия в отношении ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» специалистом отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям было выявлено нарушение ветеринарного законодательства.

Специалисты академии на кафедре биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии в «Лечебно-диагностической клинике» оказывают амбулаторную ветеринарную помощь домашним животным, принадлежащим частным лицам, о чем ТИА уже писало.

Больные животные, поступающие на лечение, подлежат регистрации в специальном журнале установленной формы, в который вносятся записи об оказанной учреждением лечебной помощи, исходе болезни, диагнозе, а также иные сведения.

Как установлено в ходе контрольно-надзорных мероприятий, в «Лечебно-диагностической клинике» сельскохозяйственной академии регистрация больных животных не проводилась.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении в отношении «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил» и наложен денежный штраф, сообщает пресс-служба ведомства.