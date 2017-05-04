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"О героях былых времён": Эльвира Храповицкая рассказывает о деде - Усанове Константине Яковлевиче

"О героях былых времён": Эльвира Храповицкая рассказывает о деде - Усанове Константине Яковлевиче - ТИА
04 Мая 2017 13:06
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В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Сегодня мы вспоминаем историю читательницы ТИА Эльвиры Храповицкой о деде - Усанове Константине Яковлевиче​.

Усанов Константин Яковлевич – командир батальона автоматчиков 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии капитан.

Родился 4 ноября 1914 года в деревне Старенькое Калининского района Тверской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Окончил водопроводно-канализационный техникум. Работал сантехником в Свердловском трест-союзе "Водострой".

В 1937 году призван в ряды Красной Армии. В 1940 году окончил курсы усовершенствования командного состава. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Мотострелки в наступлении идут в бой, в прорыв на броне танков. Они первыми принимают на себя удары обороняющегося противника. У них нет закрытых позиций. Их могут поразить осколки снарядов и мин. Они могут попасть в окружение и своими силами вырываться из него Они — разведчики, корректировщики и защита танкистов. Бойцы-десантники на танках - бесстрашны, инициативны, выносливы. А их командир — вдвойне. Таким и был К.Я Усанов, о храбрости которого знала вся 1-я гвардейская танковая армия.

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Метки: день победы великая отечественная война о героях былых времён участники вов
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