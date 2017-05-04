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СКР начал проверку по факту обнаружения тела женщины в сгоревшем доме

04 Мая 2017 12:03
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4 мая в деревянном дачном доме в деревне Баталино Фировского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1962 года рождения. Ее тело с термическими повреждениями обнаружили после тушения пожара. По данному факту СУ СК по Тверской области проводит проверку.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сведений о том, что смерть женщины наступила в результате противоправных деяний, у следствия не имеется. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и условия возникновения пожара.

В доме в момент пожара также находились двое детей 3 и 8 лет, которых успел спасти их старший брат 2001 года рождения. Женщину спасти не удалось. Подросток в настоящее время находится в больнице, двое малолетних детей не пострадали.

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Метки: стршаный пожар на пожаре погибла женщина погибла женщина труп женщины
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