СКР начал проверку по факту обнаружения тела женщины в сгоревшем доме

4 мая в деревянном дачном доме в деревне Баталино Фировского района произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1962 года рождения. Ее тело с термическими повреждениями обнаружили после тушения пожара. По данному факту СУ СК по Тверской области проводит проверку.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сведений о том, что смерть женщины наступила в результате противоправных деяний, у следствия не имеется. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе точные причины и условия возникновения пожара.

В доме в момент пожара также находились двое детей 3 и 8 лет, которых успел спасти их старший брат 2001 года рождения. Женщину спасти не удалось. Подросток в настоящее время находится в больнице, двое малолетних детей не пострадали.