В Тверской области 16-летний парень вытащил из горящего дома своих брата и сестру

4 мая в 4.45 в деревне Баталино Фировского района Тверской области загорелся дачный дом. Треск шифера услышала соседка Чемборисова Людмила Михайловна, она выбежала на улицу, разбила стекло в горящем доме и стала кричать, чтобы разбудить людей. Женщина знала, что в дачном доме находились бабушка с тремя внуками. От крика проснулся 16-летний парень - Спивак Евгений, он стал будить и вытаскивать своих 8-летнего брата и 3-летнюю сестру. Спасти 55–летнюю бабушку не удалось, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области