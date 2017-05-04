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В Тверской области 16-летний парень вытащил из горящего дома своих брата и сестру

В Тверской области 16-летний парень вытащил из горящего дома своих брата и сестру - ТИА
04 Мая 2017 09:50
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4 мая в 4.45 в деревне Баталино Фировского района Тверской области загорелся дачный дом. Треск шифера услышала соседка Чемборисова Людмила Михайловна, она выбежала на улицу, разбила стекло в горящем доме и стала кричать, чтобы разбудить людей. Женщина знала, что в дачном доме находились бабушка с тремя внуками. От крика проснулся 16-летний парень - Спивак Евгений, он стал будить и вытаскивать своих 8-летнего брата и 3-летнюю сестру. Спасти 55–летнюю бабушку не удалось, сообщает пресс-служба МЧС по Тверской области

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Метки: подросток на пожаре спас брата и сестру
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Комментарии (5)

  • bublik 
    молодец. не растерялся.
    04.05.2017 10:37
    0 | 5

  • hockey 
    Молодец парень! Соболезную твоей семье. Безусловно герой, надеюсь МЧС представит к награде.
    04.05.2017 10:56
    0 | 6

  • russs 
    Интересно, сколько ехали дотудова пожарники, и выезжали ли они вообще?
    04.05.2017 12:27
    0 | 0

  • 1% 
    короче говоря, запасайтесь огнетушителями.
    04.05.2017 13:20
    0 | 0

  • Alx 
    Чемборисова Людмила Михайловна тоже молодец, бдительная.
    04.05.2017 13:24
    0 | 0
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