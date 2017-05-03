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В Тверской области до 20 мая введён запрет на разведение костров в лесу и сжигание мусора

В Тверской области до 20 мая введён запрет на разведение костров в лесу и сжигание мусора - ТИА
03 Мая 2017 18:10
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В Тверской области с 30 апреля по 20 мая введён особый противопожарный режим. В течение трёх недель будут действовать ограничение на посещение лесов и запрет на разведение костров и сжигание мусора. За нарушение режима физическим лицам грозит административный штраф в размере от двух до четырёх тысяч рублей. 

По словам Александра Пухова, заместителя начальника ГУ МЧС по Тверской области в регионе уже зарегистрировано более ста выездов по факту пала сухой травы. Лидируют в антирейтинге Калининский, Конаковский и Кашинский районы. Масштаб варьируется от незначительных по площади до 10 га. 2 мая в районе Дмитрово-Черкасс в Калининском районе зарегистрирован первый лесной пожар на площади 0,15 га.

Сотрудники управления регулярно проводят мониторинг торфяных месторождений, в том числе с помощью вертолёта МЧС и беспилотной авиации - в этом году на вооружение ведомства поступили десять дронов. В профилактике принимают участие волонтёры из числа студентов ТГМУ, учащихся колледжа им. П.А. Кайкова и кадетских классов школы № 16. На днях они проводили встречи и беседы с дачниками Калининского района.

- Мы проверяем наличие пожарных водоёмов на территории садоводческих товариществ: они должны быть наполнены водой, расчищены, к ним должен быть оборудован подъезд. Есть правила нахождения противопожарного инвентаря - должны быть бочки с водой, лопаты, элементарная сигнализация - рында, рельс или пустой газовый баллон, звон которого оповестит соседей о пожаре и призовёт людей на помощь. Также МЧС рекомендует обозначить садоводческие товарищества, поскольку на выезде их тяжело найти - нет опознавательных знаков и указателей даже на подъездах к ним, - говорит Александр Пухов.

Пик пожаров приходится на начало сезона. Сотрудники МЧС объясняют это просто: весной люди возвращаются на дачи и начинают топить печи, даже не проверив их состояние, и расчищают территорию участков от сухой травы, листвы и веток, что не всегда делается безопасно. По правилам сжигать мусор можно не ближе чем в 50 м от здания. МЧС призывает граждан делать это на оборудованных площадках в отдалении от жилого массива, либо, если мусора немного, в железной бочке. Договора на вызов мусора с территории должна заключать администрация садоводческого товарищества.

Александр Пухов прокомментировал и ситуацию вокруг поджогов в посёлке Калашниково. По его словам, ведомство понесло серьёзные затраты на бензин и привлечение личного состава. В тушении принимали участие подразделения не только из Лихославльского района, но и из Спировского, Торжокского, Калининского и даже города Твери в количестве более 50 человек и 14 единиц техники. 

- Ситуация развивалась стремительно, в течение двух часов. Муниципалитет оказался не готов, власть, и полиция приступили к оповещению населения довольно поздно. К счастью, поджигали нежилые строения, но огонь перекинулся на кровлю двухэтажного жилого дома. Люди спали и не знали, что им грозит.

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Метки: гу мчс по тверской области особый противопожарный режим мониторинг торфяников
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