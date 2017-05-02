В Лихославльском районе Тверской области злоумышленники за ночь сожгли шесть построек

Вечером 1 мая и ночью 2 мая в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области произошла серия поджогов. В 21.34 1 мая на ул.Октябрьская злоумышленники подожгли бесхозное здание. В 23.35 на Первомайской улице загорелся сарай. Далее в 23.38, в 0.10, 0.19, и в 1.26 в поселке загорелись еще 4 бесхозных здания ( у. Пушкинская, ул.Речная, ул.Ленина – 2 здания). Подозреваемые в поджоге задержаны сотрудниками полиции, сообщили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области