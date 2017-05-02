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В Лихославльском районе Тверской области злоумышленники за ночь сожгли шесть построек

В Лихославльском районе Тверской области злоумышленники за ночь сожгли шесть построек - ТИА
02 Мая 2017 09:39
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Вечером 1 мая и ночью 2 мая в поселке Калашниково Лихославльского района Тверской области произошла серия поджогов. В 21.34 1 мая на ул.Октябрьская  злоумышленники подожгли бесхозное здание.  В 23.35 на Первомайской улице загорелся сарай. Далее в 23.38, в 0.10, 0.19, и в 1.26 в поселке загорелись еще 4 бесхозных здания ( у. Пушкинская, ул.Речная, ул.Ленина – 2  здания). Подозреваемые в поджоге задержаны сотрудниками полиции, сообщили ТИА в пресс-службе МЧС по Тверской области

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Метки: поджог лихославльский район сожгли бесхозные здания
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Комментарии (1)

  • 1% 
    скоро значит на месте пожаров начнут появляться "элитные поселки" с участками, но без дорог )
    02.05.2017 14:18
    0 | 0
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