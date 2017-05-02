Лучшим народным корреспондентом недели стал hockey

Редакция ТИА подвела итоги традиционного конкурса на лучшую народную новость по итогам недели с 24 по 30 мая. Лучшим автором стал наш постоянный читатель hockey со своей «Барыней на встречке».

Героиня новости на Toyota Rav4 выехала на встречные трамвайные пути навстречу автору, проехала 100 метров для поворота налево во двор УФНС, при этом требуя уступить ей дорогу.

"При попытке объяснить, что она нарушает ПДД, сказала, что поворачивает во двор УФНС, а вот я нарушаю, так как на рельсы выехал за знаком "Поворот налево запрещен" (к слову, я действительно собирался повернуть налево, но на светофоре у Дома союзов, что потом и сделал). Времени объяснять не было, надо было на работу, сфотографировал, объехал и поехал дальше".

Раз уж такая важная персона, автор предложил выделить ей сопровождение, "чтобы холопы под ножками не мешались на своих ведрах".

Новость набрала 59 «плюсов», 6 «минусов»и большое количество комментариев.

Мы поздравляем автора и ждём в редакции для вручения приза – двух пригласительных на «Карнавал МАГИИ» (Шоу театра иллюзии) в Твери.