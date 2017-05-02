ГИБДД опубликовала подробности и фото с места аварии, в которой погибла беременная женщина

УГИБДД по Тверской области опубликовало подробности и фото с места страшного ДТП в Кувшиновском районе. Напомним, 1 мая в результате лобового столкновения погибла молодая женщина на девятом месяце беременности.
1 мая около 15:30 на 60 км автодороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе 45-летний водитель "Шевроле Круз" по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с другим "Шевроле Круз" под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались.
Комментарии (4)
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02.05.2017 14:20
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vo-vam
02.05.2017 15:25
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