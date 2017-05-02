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ГИБДД опубликовала подробности и фото с места аварии, в которой погибла беременная женщина

ГИБДД опубликовала подробности и фото с места аварии, в которой погибла беременная женщина - ТИА
02 Мая 2017 09:37
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УГИБДД по Тверской области опубликовало подробности и фото с места страшного ДТП в Кувшиновском районе. Напомним, 1 мая в результате лобового столкновения погибла молодая женщина на девятом месяце беременности.

1 мая около 15:30 на 60 км автодороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе 45-летний водитель "Шевроле Круз" по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с другим "Шевроле Круз" под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались.

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Метки: лобовое столкновение дтп в тверской области гибдд по тверской области
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Комментарии (4)

  • F 
    Ужас. Проезжал это место минут за 30 до аварии, несмотря на то что состояние дороги от Кувшиново до границы Осташковского района близко к "направлению", именно на участке с фото ни ям, ни канав, ни дырок от фрезы нету.... Там вообще прямая с нормальным асфальтом.
    02.05.2017 10:04
    0 | 1

    • Alx 
      Ну так даже губернатор недавно говорил, что чем лучше дорога,, тем больше трупов.
      02.05.2017 10:18
      0 | 5

  • 1% 
    так просто на встречку не будешь выезжать, верно? даже если полный лох и олень. Значит было препятствие. Тем более фото опубликовали через несколько дней.
    02.05.2017 14:20
    0 | 0

    • vo-vam 
      можно банально уснуть.
      02.05.2017 15:25
      0 | 0
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