В ДТП в Тверской области погибли мужчина и беременная женщина

1 мая в 15.50 на 60 км дороги "Торжок - Осташков" в Кувшиновском районе произошло жуткое ДТП. Как сообщили ТИА в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, по предварительной информации, мужчина - водитель Chevrolet Cruze выехал на встречку и врезался лоб в лоб в другой Chevrolet Cruze под управлением женщины на 9 месяце беременности. Виновник ДТП скончался сразу. Женщину зажало в искореженном автомобиле, через некоторое время от полученных травм она умерла.