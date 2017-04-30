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Министерство здравоохранения Тверской области опровергает информацию об отсутствии жизненно важных препаратов в списке льготных лекарств

30 Апреля 2017 15:51
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Министерство здравоохранения Тверской области опровергает информацию, изложенную в народной новости Dobry кrtek на ТИА. Напомним, её содержание: по итогам мониторинга ОНФ в Тверской области всего семь жизненно важных препаратов (менее 1 % федерального списка) включены в перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения.

28 апреля на сайте областного Минздрава был опубликован пресс-релиз, в котором утверждается, что эти данные не соответствуют действительности:

Законом Тверской области от 06.02.2017 № 1-ЗО утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Тверской области (Приложение 7), которая регламентирует перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой.

Данный перечень состоит из всех лекарственных препаратов, вошедших в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – порядка 650 лекарственных средств (перечень ЖНВЛП утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2885-р), а также из дополнительного списка лекарственных препаратов – порядка 340 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП.

Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке Приложение к проекту закона Тверской области «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Для получения достоверной информации об оказании медицинской помощи, жителям региона следует обращаться напрямую в ведомство.

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Метки: перечень жизненно важных препаратов министерство здравоохранения тверской области ответ на народную новость
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Комментарии (4)

  • gavr69 
    И кто из них п.... ?
    30.04.2017 16:22
    0 | 1

    • Proletary 
      ОНФ опубликовал, МЗ опроверг. Предлагаю Крота забанить.
      30.04.2017 17:24
      0 | 2

  • kudimov 
    Во Крот разворошил муравейник, аж пресс-релизы на сайт выкладывают с опровержением. Следующим этапом будет операция - "Вычислить крота в своем ведомстве".)
    30.04.2017 17:24
    0 | 3

  • 100 % 
    А что Крот? Он лишь обратил внимание читателей  на информацию, находящуюся в открытом доступе. Да и директор Фонда, где был опубликован отчет, не последний человек в медицине. И член правления ОНФ. Все претензии Минздрава должны быть адресованы к ним, в первую очередь, если хотят оспорить опубликованные сведения.. Крот  лишь передал информацию из пункта А в пункт Б. 
P.s. Факт, не все гладко в датском королевстве (т.е в минздраве), коль столько оправдательных бумажек выложили на сайт.
    30.04.2017 17:49
    0 | 0
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