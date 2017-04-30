Министерство здравоохранения Тверской области опровергает информацию об отсутствии жизненно важных препаратов в списке льготных лекарств

Министерство здравоохранения Тверской области опровергает информацию, изложенную в народной новости Dobry кrtek на ТИА. Напомним, её содержание: по итогам мониторинга ОНФ в Тверской области всего семь жизненно важных препаратов (менее 1 % федерального списка) включены в перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения.

28 апреля на сайте областного Минздрава был опубликован пресс-релиз, в котором утверждается, что эти данные не соответствуют действительности:

Законом Тверской области от 06.02.2017 № 1-ЗО утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Тверской области (Приложение 7), которая регламентирует перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой.

Данный перечень состоит из всех лекарственных препаратов, вошедших в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – порядка 650 лекарственных средств (перечень ЖНВЛП утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2885-р), а также из дополнительного списка лекарственных препаратов – порядка 340 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП.

Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке Приложение к проекту закона Тверской области «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Для получения достоверной информации об оказании медицинской помощи, жителям региона следует обращаться напрямую в ведомство.