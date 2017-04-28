На станции Тверь появится надземный переход с эскалаторами и лифтом

Ещё один надземный пешеходный переход появится на железнодорожной станции Тверь. 28 апреля губернатор Тверской области обсудил вопрос с вице-президентом ОАО «РЖД» и гендиректором ОАО «РЖДстрой» Олегом Тони.

Переход свяжет привокзальную площадь с частью города за линией Октябрьской железной дороги, а также с парковкой для личных автомобилей, которая разместится за перекрёстком улицы Коминтерна и проспекта Чайковского.

По словам губернатора, надземный переход должен соответствовать всем российским и европейским стандартам, ширина внутри прохода должна быть не меньше 6 метров, «чтобы люди могли спокойно пройти». Кроме этого необходимы эскалаторы, лестницы и обязательно лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Для перехода в Твери будет создан проект, за основу которого возьмут уже построенные подобные сооружения в других городах, в частности, на Московском центральном кольце, - сказал Олег Тони.

Сейчас территорию у вокзала уже готовят к началу строительства. Для контроля за возведением перехода создана рабочая группа, которую возглавит глава администрации Твери Алексей Огоньков.

Подписание соглашения о реализации проекта между Правительством Тверской области, федеральными органами власти и ОАО «РЖД» запланировано на июнь текущего года.

Сегодня же губернатор и Олег Тони обсудили строительство надземного пешеходного перехода на станции Чуприяновка. Он будет построен в 2018 году.