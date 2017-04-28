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На станции Тверь появится надземный переход с эскалаторами и лифтом

28 Апреля 2017 15:52
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Ещё один надземный пешеходный переход появится на железнодорожной станции Тверь. 28 апреля губернатор Тверской области обсудил вопрос с вице-президентом ОАО «РЖД» и гендиректором ОАО «РЖДстрой» Олегом Тони.

Переход свяжет привокзальную площадь с частью города за линией Октябрьской железной дороги, а также с парковкой для личных автомобилей, которая разместится за перекрёстком улицы Коминтерна и проспекта Чайковского.

По словам губернатора, надземный переход должен соответствовать всем российским и европейским стандартам, ширина внутри прохода должна быть не меньше 6 метров, «чтобы люди могли спокойно пройти». Кроме этого необходимы эскалаторы, лестницы и обязательно лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Для перехода в Твери будет создан проект, за основу которого возьмут уже построенные подобные сооружения в других городах, в частности, на Московском центральном кольце, - сказал Олег Тони.

Сейчас территорию у вокзала уже готовят к началу строительства. Для контроля за возведением перехода создана рабочая группа, которую возглавит глава администрации Твери Алексей Огоньков.

Подписание соглашения о реализации проекта между Правительством Тверской области, федеральными органами власти и ОАО «РЖД» запланировано на июнь текущего года.

Сегодня же губернатор и Олег Тони обсудили строительство надземного пешеходного перехода на станции Чуприяновка. Он будет построен в 2018 году. 

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Метки: надземный переход на станции тверь строительство пешеходных переходов через железную дорогу ржд рждстрой
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Комментарии (11)

  • jazz-y 
    А нужен ли столь грандиозный проект чтобы соединить вокзал с улицами в частном секторе? За линией даже нет общественного транспорта (по Лермонтова на этом участке, по-моему, даже маршрутки не ходят, а те что ходят рядом и так едут через вокзал))
    28.04.2017 16:06
    1 | 7

    • Leo-L 
      Может в перспективе есть планы на строительство Залиния-Сити?)
      28.04.2017 16:08
      0 | 2

    • bae99 
      Обязательно нужен! Без него никак...Рейтинг замер на одной точке...
      28.04.2017 16:10
      1 | 7

    • Proletary 
      Чем нелепее и бессмысленнее проект, тем меньше будут смотреть, сколько украдено при его реализации. И фанерный Рейхстаг, и кибердружина, и переход этот в никуда.
      28.04.2017 18:20
      0 | 2

  • russs 
    А в Чуприяновке что, без эскалатора местным пресмыкаться?
Хотя бы фуникулёр тогда, сразу на трассу чтобы.
    28.04.2017 16:13
    1 | 5

  • bae99 
    Был у нас пускатель пыли прямыми рельсами и светодиодной мишурой... 
Эти траволаторами хотят взять?
    28.04.2017 16:27
    0 | 0

  • Инокентий 
    Дороги сделай, неадекватный сказочник!
    28.04.2017 17:23
    0 | 1

  • Virtue_to_Vice 
    Там и наземного перехода более чем хватало, лучше бы дополнительные пассажирские платформы построили.
    28.04.2017 17:37
    1 | 0

  • BARBAdos 
    а чем подземный переход не устраивает? че туда эскалатор не помещается? А к 2030 году телепорт обещают, так что все это неперспективно...
    28.04.2017 17:58
    0 | 2

  • Житель подземелья 
    А не проще существующие переоборудовать? Таки да, подземный более-менее привели в порядок
    28.04.2017 19:19
    0 | 2

  • antiER 
    Не волнуйтесь, этого не будет, потому что не реально( Ну или сразу после западного моста(
    28.04.2017 19:40
    0 | 0
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