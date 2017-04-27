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Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей - ТИА
27 Апреля 2017 14:57
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Если ваш питомец потерялся и случайно попал в тверской отлов, не надейтесь больше увидеть его живым. В нарушение условий контрактов, заключенных с районными администрациями города, рамешковские ловцы средь бела дня стреляют в собак крысиным ядом, который не оставляет шанса выжить. Трупы запихивают в черные мешки и закидывают в багажник машины, объясняя случайным прохожим, «что повезли собачку в приют». Происходит это не один год, однако пока никто не контролирует ловцов и не следит за соблюдением условий миллионных госконтрактов.

Собака по кличке Аза досталась Екатерине  вместе с унаследованной квартирой в доме № 7 на улице Громова. Пожилая хозяйка умерла, и новая владелица оставила собаку себе. Днём Аза, как привыкла, гуляла во дворе, вечером приходила домой. Соседи Азу прекрасно знали и открывали подъездную дверь «по просьбе» четвероногого жильца. Днём 18 апреля рамешковские ловцы Азу убили. Мучительную смерть дворовой любимицы увидел 12-летний мальчик. Он в слезах прибежал домой и рассказал маме, что соседская Аза умирает – у собаки страшные судороги, из пасти течет пена, а из заднего прохода – кровь.

Как рассказывает мама мальчика Жанна, она тут же выбежала на балкон и увидела, как к собаке подъехал ВАЗ-2199, из машины вышли трое мужчин, открыли багажник и достали чёрный пакет. Подошедшей к собаке женщине с маленьким ребенком один из них показал удостоверение и начал упаковывать Азу в пакет.

- На мой вопрос, что они делают, мужчина поздоровался и сказал, что повезёт собаку в Рамешки в приют. Я крикнула, что приюта никакого там нет, на что он начал ломиться в подъезд и кричать, что сейчас он мне приют покажет.

В итоге неизвестные «работники приюта» погрузили труп Азы в пакет и уехали.

- Азу-то они зачем убили? Собака всю жизнь здесь жила, с детьми играла, котят бездомных зимой обогревала. Мой  сын после увиденного  боится на улицу выходить.

Хозяйка Азы – Екатерина – узнала о произошедшем от соседей. Надеясь найти любимицу, Екатерина обратилась в администрацию Пролетарского района. Там, как она рассказывает, ни адреса, ни телефона ей не дали. Чтобы узнать информацию о пункте передержки, нужно написать заявление на имя главы районной администрации, поскольку информация эта конфиденциальная. Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней. Так и сказали.

Хозяйка написала заявление с просьбой и поехала в Рамешки искать приют.

- В старых хозпостройках никого из людей не оказалось. Мы походили вокруг и увидели лишь трех откормленных собак. Азы там не было.

На следующий день хозяйка снова обратилась в администрацию, но, увы, там ей снова ничем не помогли и развернули обратно.

В соответствии с заключенными между рамешковским отловом и районными администрациями государственными контрактами, Аза обязана находиться в пункте передержки. Там её должны кормить, поить и выгуливать – на всё это выделяются средства из бюджета, и далеко не малые. Так, например, с марта 2017 года на отлов 49 собак только в Пролетарском районе рамешковские ловцы получили 210 554,35 рублей. То есть почти по 4 300 рублей на каждую. За эти деньги они обязаны отловить, транспортировать животное и содержать как минимум 10 дней в пункте временного содержания, а как максимум (если животное не имеет неизлечимых заболеваний) - 40. При этом компания должна информировать население в печатных изданиях и других СМИ о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, о местонахождении пунктов временной передержки как минимум 5 раз.

Сотрудник отдела благоустройства администрации Пролетарского района утверждает, что собак никто не убивает – их усыпляют снотворным и везут в пункт временной передержки в Рамешки. "Родословных" собак и собак в ошейниках ловцы не трогают. Эта компания – единственная в области имеет лицензию на отлов и поэтому работает по всему региону.

В течение 10 дней, по словам чиновника, отловленное животное находится на карантине. Его осматривает ветеринар, и, если собака «переносит заразу», её усыпляют.

Ясно ответить, что нужно сделать хозяину, чтобы забрать попавшую в отлов собаку, сотрудник ответить не смог. Сначала сказал, прийти в администрацию с документами на питомца (подойдёт паспорт прививок), потом передумал и подсказал съездить самостоятельно в рамешковский приют.

Адрес и контакты приюта чиновник раскрывать не стал – «это конфиденциальная информация о персональных данных». И несколько раз посоветовал крепко подумать, прежде чем искать свою собаку – если докажут, что собака кого-то покусала, на хозяина заведут уголовное дело.

Речь идёт о компаниях, принадлежащих семье Ивушкиных. Отловом они занимаются уже несколько лет, при этом меняя только названия фирм. ТИА неоднократно писало о нарушениях ловцами контрактов и о том, что из себя представляет их «приют».

Ловцы, не мудрствуя лукаво, стреляют в животных крысиным ядом (зоокумарин), собаки погибают в агонии. Однако контролирующие организации ничего криминального в действиях ловцов не находят, кроме несоответствующей одежды без опознавательных знаков. 

Дозвониться до ловцов невозможно: после повторившейся несколько раз мелодии со словами  "Я буду-буду-буду нежней, Лишь бы ты был только доволен", абонент перестает отвечать. 

В общем, случай с Азой на улице Громова - очередной, который не оставляет ни малейшей надежды на то, что в Твери когда-нибудь будет цивилизованно решена проблема бездомных животных. Тем более что отлов – это вполне прибыльный бизнес, учитывая, что затраты ловцов – это всего лишь бензин, черные мешки и крысиный яд.

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Метки: отлов. убийства собак в твери инициативная группа по защите животных твери рамешковский отлов рамешки ловцы владимир ивашкин
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Комментарии (37)

  • USSR 
    Я пошёл за семками.....
    27.04.2017 15:19
    1 | 7

  • Dobry кrtek 
    Мерзавцы, подонки, нелюди. Расея-с...Быдло правит бал!((((
    27.04.2017 15:19
    7 | 11

  • hockey 
    Я правильно понимаю, что собака была без хозяина? Собака была в ошейнике и наморднике?
    27.04.2017 15:20
    4 | 7

    • Dobry кrtek 
      Какая разница? За отсутствие ошейника-намордника или чипа смертная казнь-мучительное убийство животного не предусмотрены. Почему бы таким же образом не отправлять на "передержку" голимую быдлопьянь, валяющуюся в собственном .овне и моче на улице? Вопрос без ответа.
      27.04.2017 15:32
      6 | 12

      • hockey 
        Крот, разница в том что сначала собака болтается целыми днями на улице без надзора а потом караул кричат. Ни в коем случае не оправдываю коррупционную составляющую, вывод о которой тут безусловно напрашивается. Но и собаки которые болтаются по улицам тоже мне не приятны. На великах с ребенком катаемся, я сам иногда подпрыгиваю когда со спины лаять начинают, а собачка в ошейнике, гуляет просто. А есть люди кто боится например. Вот нахрена ему этот адреналин? Про окружающих хозяева же не думают. Не одобряю я таких "хозяев". Если что у самого собака.
Да тут даже не собаках дело, просто люди не думаю об окружающих. Люди ставят машины на газонах или на местах для инвалидов, кидают бычки в окно машины, оставляют мусор после пикника на берегу реки, сверлят стены в 7 утра в выходной, а когда получают ответ начинают искать правду.
        27.04.2017 15:40
        1 | 13

        • Dobry кrtek 
          Хм...Вообще, я делал акцент на том, что убивать бездомных собак ( пусть и бегающих-прыгающих )-это мерзость. Тем более, убивать столь мучительно. Ни один нормальный человек на подобное не решится ( не имею в виду самозащиту и защиту близких ), но вот подобного человекоподобного быдлобиомусора у нас с избытком. И это страшно. Они рядом, они пользуются всеми правами, они избирают и размножаются...Они-россияне.
          27.04.2017 15:46
          4 | 11

          • hockey 
            Крот, на этот счет я согласен. Но хочу обратить внимание что даже по контракту там после передержки все равно смерть, и тут уже никуда не деться. На глазах у детей не надо этого делать конечно, ну и насчет яда это ведь только догадки. И по поводу гуманности. Кто из присутствующих не ест мясо, есть такие? прошу ответить коротко.
            27.04.2017 16:00
            4 | 4

            • Dobry кrtek 
              Вы имеете в виду мясо собак? Я не ем. Ваш вопрос некорректен и алогичен.
              27.04.2017 16:02
              5 | 6

              • hockey 
                Коров и свиней убивают на конвейере тысячами и это тут на ТИА не разу ни кого не возмущало. Абсолютное большинство из нас их ест. А по поводу каждой собаки тут раз в месяц срач стоит. Собака-животное, корова-животное, что алогично-то?
                27.04.2017 16:15
                3 | 5

                • Dobry кrtek 
                  Глупо сравнивать цивилизованное и мгновенное ( без мучений ) умерщвление ( убийство ) коровы для пропитания с изуверским и жестоким убийством бездомной ( бездомной по воле человека ) собаки, собаки не несущей прямой угрозы-агрессии на момент её убийства. А потенциальной угрозой животного можно попытаться оправдать любую жестокость. Например, сжигание заживо щенков, ведь они вырастут и могут укусить ребёнка-бабушку...
                  27.04.2017 16:27
                  4 | 8

                  • hockey 
                    Крот, зачем передергиваешь мои слова. Я по данному убийству собаки свою точку зрения четко изложил. Если ты что-то упустил из виду я скажу четко, безусловно таким образом решать эту проблему нельзя, с тем как прописано в контракте согласен за отсутствием другой реальной альтернативы.
ps про цивилизованное умерщвление звучит так же как боевики умеренной оппозиция в Сирии.
                    27.04.2017 16:36
                    1 | 3

                  • Toad 
                    Ну не всегда, например частные хозяйства, умерщвляют скотину путем перерезания им глотки когда они живые. Многим как я знаю нравится мясо от частных хозяйств. Про собак очень трепетная тема, помимо ловцов, законы должны соблюдать и хозяева (намордник, ошейник и тд тп) тогда и претензии можно предъявлять. А вот эти трогательные описания "она не кусается, просто играет, обогревает котят" не нужно употреблять они не уместны.
                    27.04.2017 18:03
                    0 | 2

        • Whois 
          Заменив слово собака на пьянь в нижеследующем комментарии от hockey, получим универсальность его суждения:

"сначала пьянь болтается целыми днями на улице без надзора а потом караул кричат. Ни в коем случае не оправдываю коррупционную составляющую, вывод о которой тут безусловно напрашивается. Но и пьянь которая болтается по улицам тоже мне не приятны."
          27.04.2017 17:27
          0 | 2

  • _Gelsomino_ 
    Я люблю собак, у меня у самого есть собака. Я против бесчеловечного обращения с животными (как описано в статье), и конечно же их надо брать на временное содержание на установленный законом срок, но вы же понимаете, что никто из "ловцов" не будет ходить по квартирам и спрашивать у жильцов: "Вы не знаете - это собачка, что во дворе бегает, она чейная? Ну или хотя бы безобидная? Тогда мы ее не будем забирать".
    27.04.2017 15:39
    0 | 9

    • hockey 
      У нас с Вами мнение на 100% совпадает, я то же самое написал сейчас Кроту.
      27.04.2017 15:42
      1 | 2

    • Bonch 
      Гелсомино, а  не  надо  по  подъездам-то  ходить. Д.б.  пункт  передержки  и единая справочная.  Всё уже  давно  изобретено.
      27.04.2017 17:24
      3 | 2

  • Net. 
    Какая страшная мучительная смерть для ни в чем неповинного существа! ..«Кровь из заднего прохода, пена изо рта...» Уроды садисты получают удовольствие и на жизнь себе зарабатывают очень хорошо устроились. От всей души желаю этим беспринципным нелюдям такого же исхода!
    27.04.2017 15:45
    3 | 7

    • Dobry кrtek 
      Не будем быдлу желать зла столь откровенно. Надо просто верить в "правило бумеранга".
      27.04.2017 15:49
      4 | 10

  • BARBAdos 
    не оправдываю этих гадов, но и хозяева собак должны понимать, что не должна собака одна гулять по двору или улице. Ошейник, намордник или поводок могут и отсутствовать (каждый хозяин знает характер своей собаки и степень риска оценивать), но сам хозяин должен непременно быть рядом с питомцем...
    27.04.2017 15:50
    1 | 9

    • Dobry кrtek 
      А если у собаки нет хозяев? В силу всем известных причин, но при этом она весьма добра и спокойна, беззащитна и ласкова ? Как быть в таких ситуациях? Отвечу сам же-для них в расее всё равно предусмотрена только смерть по договору с администрацией, ибо смерть спишет всё. В том числе, расходы на передержку.
      27.04.2017 16:00
      3 | 8

      • hockey 
        Крот, а есть примеры где безнадзорных собак после отлова не убивают после передержки? Вопрос не для рассуждений абстрактный, реально как дела обстоят с этим вопросом в мире.
        27.04.2017 16:18
        2 | 3

        • Dobry кrtek 
          В каком мире? Цивилизованном? Смотрите "Планету животных" или "Пол О*Грэди: из любви к собакам".
          Прикрепленные видео:
          Прикрепленное видео
          27.04.2017 16:32
          4 | 5

  • Net. 
    Я так думаю, что «ловцы» делятся наваром с курирующим их деятельность работником администрации, иначе бы так не борзели! Рыба гниет с головы. Если кто знает, подскажите, как инициировать проверку подобной конторки и их «крышивателя»?
    27.04.2017 16:09
    0 | 10

    • Dobry кrtek 
      Очень просто. Путём заявления в прокуратуру.
      27.04.2017 16:11
      4 | 6

      • Net. 
        Прокуратура захочет состав преступления, в этом случае логично обратиться родителям ребенка  на предмет морального вреда и пережитого испуга. Может ТИА инициирует сбор подписей отражая мнение граждан, журналистское расследование и т. д..
        27.04.2017 16:47
        1 | 5

        • hockey 
          в прокуратуру по поводу проверки исполнения контракта и на предмет коррупционной составляющей
          27.04.2017 17:17
          1 | 3

    • hockey 
      Я в этом уверен, но это мое личное мнение.
      27.04.2017 16:21
      1 | 0

  • Бертран 
    Люди с высшем образованием в такую профессию не пойдут, господа, да и добрые не пойдут- набираем из тех, что готовы выполнять эту работу- не будет же сама администрация за собаками бегать! Мы воспитываем их, прививаем чувство доброты и сострадания, они даже кивают, как бы понимая, но сами понимаете быстро изменить человека нельзя.
Подождём.
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 17:13
    1 | 3

  • zilberman 
    Собаки не должны просто так бегать без хозяина и поводка по дворам. Но если такое и случается, это не повод сразу же убивать четвероногих, тем более такими методами. За жестокое обращение с животными есть вполне себе реальная статья. 
С нетерпением ждем комментариев от полиции и прокуроров.
    27.04.2017 17:24
    0 | 4

  • Desperado 63 
    Ну это уже даже не смешно. После фразы: "стрелял в собак крысиным ядом", даже читать нет смысла.
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 17:26
    0 | 1

    • Бертран 
      Гражданка может сказать что угодно- даже радиоактивными пулями. Нужна проверка соответствующими экспертами, но даже я догадываюсь, что крысиный яд действует не быстро. Быстродействующие относятся к списку А и заполучить их не просто.
      27.04.2017 17:29
      0 | 1

      • Desperado 63 
        Вы хоть представляете как выглядит крысиный яд? Это вам- даже не г...м кидаться.
        27.04.2017 17:59
        0 | 0

  • Whois 
    За такие методы надо скальп шатать у ответственных за это граждан.
Спасение жителей от агрессивных псов садистко-живодерскими методами внушает опасения. 
Дабы уберечь себя от плюсов ультрас-зоозащитников, считаю, что ликвидировать бездомных псов нужно (не надо разводить утопий по поводу - а вот в цивилизованных странах..., исходите из того места где вы живете), но не такими зондеркоманндосовскими методами.
    27.04.2017 17:33
    0 | 3

  • Bonch 
        1.  Никакого противоречия  между  вегетарианскими убеждениями части граждан  и этим  случаем  нет.  Не  надо  котлеты  и  мух  смешивать.
2 .  Здесь идёт  речь о систематическом и варварском нарушении закона некой  подрядной  организацией из  Рамешек.
3.  Поставить заслон этому  можно только записывая  номер  машины,  фиксируя  на  фото/видео и немедленно перенаправляя материалы  в полицию и  прокуратуру.  Не  лишне  будет  обратиться  к  депутатам ТГД, ГД, ЗС.  Правильно,  что привлекается  внимание  СМИ.
    27.04.2017 17:34
    1 | 5

  • Алексей Владимирович 
    собака автору досталась бесплатно так хоть раскошелилась бы на ошейник и намордник. сама виновата в гибели животного а работяги делают то что им приказано- зачем их оскорблять?
    27.04.2017 17:42
    3 | 3

  • Mel 
    Мир жесток и хозяйке собаки стоило бы задуматься, что собака не может бегать одна по улицам. На это и есть хозяин, который ее выгуливает на поводке и в наморднике, если порода собаки большая. А пёсика конечно жаль.
    27.04.2017 18:14
    0 | 1

  • Bonch 
    Да  чё  там?!  Конечно...  Если б не результат работы  "работяг".
См.  фото. Идеология  какая-то  очень  схожая: жестокое убийство невиновных...
    Прикрепленные изображения:
    27.04.2017 18:18
    1 | 1
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