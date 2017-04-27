Прибыльное дело: в Твери рамешковские ловцы убивают собак на глазах у детей

Если ваш питомец потерялся и случайно попал в тверской отлов, не надейтесь больше увидеть его живым. В нарушение условий контрактов, заключенных с районными администрациями города, рамешковские ловцы средь бела дня стреляют в собак крысиным ядом, который не оставляет шанса выжить. Трупы запихивают в черные мешки и закидывают в багажник машины, объясняя случайным прохожим, «что повезли собачку в приют». Происходит это не один год, однако пока никто не контролирует ловцов и не следит за соблюдением условий миллионных госконтрактов.

Собака по кличке Аза досталась Екатерине вместе с унаследованной квартирой в доме № 7 на улице Громова. Пожилая хозяйка умерла, и новая владелица оставила собаку себе. Днём Аза, как привыкла, гуляла во дворе, вечером приходила домой. Соседи Азу прекрасно знали и открывали подъездную дверь «по просьбе» четвероногого жильца. Днём 18 апреля рамешковские ловцы Азу убили. Мучительную смерть дворовой любимицы увидел 12-летний мальчик. Он в слезах прибежал домой и рассказал маме, что соседская Аза умирает – у собаки страшные судороги, из пасти течет пена, а из заднего прохода – кровь.

Как рассказывает мама мальчика Жанна, она тут же выбежала на балкон и увидела, как к собаке подъехал ВАЗ-2199, из машины вышли трое мужчин, открыли багажник и достали чёрный пакет. Подошедшей к собаке женщине с маленьким ребенком один из них показал удостоверение и начал упаковывать Азу в пакет.

- На мой вопрос, что они делают, мужчина поздоровался и сказал, что повезёт собаку в Рамешки в приют. Я крикнула, что приюта никакого там нет, на что он начал ломиться в подъезд и кричать, что сейчас он мне приют покажет.

В итоге неизвестные «работники приюта» погрузили труп Азы в пакет и уехали.

- Азу-то они зачем убили? Собака всю жизнь здесь жила, с детьми играла, котят бездомных зимой обогревала. Мой сын после увиденного боится на улицу выходить.

Хозяйка Азы – Екатерина – узнала о произошедшем от соседей. Надеясь найти любимицу, Екатерина обратилась в администрацию Пролетарского района. Там, как она рассказывает, ни адреса, ни телефона ей не дали. Чтобы узнать информацию о пункте передержки, нужно написать заявление на имя главы районной администрации, поскольку информация эта конфиденциальная. Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней. Так и сказали.

Хозяйка написала заявление с просьбой и поехала в Рамешки искать приют.

- В старых хозпостройках никого из людей не оказалось. Мы походили вокруг и увидели лишь трех откормленных собак. Азы там не было.

На следующий день хозяйка снова обратилась в администрацию, но, увы, там ей снова ничем не помогли и развернули обратно.

В соответствии с заключенными между рамешковским отловом и районными администрациями государственными контрактами, Аза обязана находиться в пункте передержки. Там её должны кормить, поить и выгуливать – на всё это выделяются средства из бюджета, и далеко не малые. Так, например, с марта 2017 года на отлов 49 собак только в Пролетарском районе рамешковские ловцы получили 210 554,35 рублей. То есть почти по 4 300 рублей на каждую. За эти деньги они обязаны отловить, транспортировать животное и содержать как минимум 10 дней в пункте временного содержания, а как максимум (если животное не имеет неизлечимых заболеваний) - 40. При этом компания должна информировать население в печатных изданиях и других СМИ о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, о местонахождении пунктов временной передержки как минимум 5 раз.

Сотрудник отдела благоустройства администрации Пролетарского района утверждает, что собак никто не убивает – их усыпляют снотворным и везут в пункт временной передержки в Рамешки. "Родословных" собак и собак в ошейниках ловцы не трогают. Эта компания – единственная в области имеет лицензию на отлов и поэтому работает по всему региону.

В течение 10 дней, по словам чиновника, отловленное животное находится на карантине. Его осматривает ветеринар, и, если собака «переносит заразу», её усыпляют.

Ясно ответить, что нужно сделать хозяину, чтобы забрать попавшую в отлов собаку, сотрудник ответить не смог. Сначала сказал, прийти в администрацию с документами на питомца (подойдёт паспорт прививок), потом передумал и подсказал съездить самостоятельно в рамешковский приют.

Адрес и контакты приюта чиновник раскрывать не стал – «это конфиденциальная информация о персональных данных». И несколько раз посоветовал крепко подумать, прежде чем искать свою собаку – если докажут, что собака кого-то покусала, на хозяина заведут уголовное дело.

Речь идёт о компаниях, принадлежащих семье Ивушкиных. Отловом они занимаются уже несколько лет, при этом меняя только названия фирм. ТИА неоднократно писало о нарушениях ловцами контрактов и о том, что из себя представляет их «приют».

Ловцы, не мудрствуя лукаво, стреляют в животных крысиным ядом (зоокумарин), собаки погибают в агонии. Однако контролирующие организации ничего криминального в действиях ловцов не находят, кроме несоответствующей одежды без опознавательных знаков.

Дозвониться до ловцов невозможно: после повторившейся несколько раз мелодии со словами "Я буду-буду-буду нежней, Лишь бы ты был только доволен", абонент перестает отвечать.

В общем, случай с Азой на улице Громова - очередной, который не оставляет ни малейшей надежды на то, что в Твери когда-нибудь будет цивилизованно решена проблема бездомных животных. Тем более что отлов – это вполне прибыльный бизнес, учитывая, что затраты ловцов – это всего лишь бензин, черные мешки и крысиный яд.