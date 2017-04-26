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Житель одной из деревень Тверской области положил на дорогу металлические ежи

26 Апреля 2017 16:00
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Видео

Автор видео о подъездных войнах с соседями Андрей Горев на этот раз побывал в деревне Теребино Тверской области, где опять-таки дело не обошлось без скандала и неадекватного поведения соседа-местного жителя. Дело в том, что в колеи с водой и жижой единственной ведущей в населённый пункт дороги кто-то уложил металлические ежи - пластины с длинными и острыми шипами. Рядом на ржавой табличке на столбе сделана чёрной краской надпись: "Для умных ооо опа штыри закопаны счасливого пути".

Местные жители возмущаются, говорят, что это сделал их сосед, но, правда, мотив и причины поступка не понятны. Судя по табличке, хозяин ежей явно с кем-то борется или кого-то наказывает. Только вот наткнуться на подобные шипы может кто угодно, поскольку их не видно в грязных лужах.    

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Метки: ежи ежи на дороге андрей горев
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Комментарии (2)

  • kudimov 
    "Хозяин ежей" явно не дружит с головой, а не с кем то из соседей.
Кино насмотрелся, ирод
    26.04.2017 16:21
    0 | 2

  • Kirush 
    Ну правильно.., жыпы и лесовозы разбивают дорогу в распутицу - "москвичу"  не проехать
    26.04.2017 18:28
    0 | 0
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