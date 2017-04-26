"О героях былых времён": история читателя RVS о деде - Николае Константиновиче Ежове

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Сегодня мы вспоминаем историю читателя ТИА RVS о деде - Николае Константиновиче Ежове.

Звание Героя Советского Союза Николаю Константиновичу Ежову присвоено посмертно 21 марта 1940 года.

Ежов Николай Константинович - командир танка 15 танкового батальона (13-я легкая танковая бригада, 7-я армия, Северо-Западный фронт) младший комвзвод.

Родился в 1916 году в деревне Сатырево ныне Ильинского района Ивановской области в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу.

Работал трактористом в Аньковской МТС. В РККА с октября 1937 года. Окончил полковую школу. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.

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