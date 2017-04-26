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"О героях былых времён": история читателя RVS о деде - Николае Константиновиче Ежове

"О героях былых времён": история читателя RVS о деде - Николае Константиновиче Ежове - ТИА
26 Апреля 2017 15:41
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В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы предлагаем вам вспомнить о своих родных - свидетелях "роковых сороковых" и участниках битв за Родину. С 2013 года на сайте ТИА существует спецпроект "О героях былых времён". До 9 мая мы будем поднимать истории, которые за последние годы написали о своих родственниках сотрудники редакции и читатели ТИА, а вы в любой момент можете присоединиться к нам. Рассказы о родных - участниках и свидетелях Великой Отечественной, мы ждём на электронный адрес info@tvernews.ru.

Сегодня мы вспоминаем историю читателя ТИА RVS о деде - Николае Константиновиче Ежове.

Звание Героя Советского Союза Николаю Константиновичу Ежову присвоено посмертно 21 марта 1940 года.

Ежов Николай Константинович - командир танка 15 танкового батальона (13-я легкая танковая бригада, 7-я армия, Северо-Западный фронт) младший комвзвод.

Родился в 1916 году в деревне Сатырево ныне Ильинского района Ивановской области в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу.

Работал трактористом в Аньковской МТС. В РККА с октября 1937 года. Окончил полковую школу. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.

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Метки: день победы великая отечественная война о героях былых времён участники вов
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