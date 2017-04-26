Деревенское кладбище в Тверской области разгромили школьники

По данным ОМВД России по Бологовскому району, вандалами, которые устроили погром на кладбище в деревне Медведево, оказались школьники - ученики Бологовской школы, 12-13 лет.

По официальной информации, подростки совершили надругательство над 39 могилами. Уголовная ответственность им не грозит, а потому решается вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщало ТИА ранее, беспорядок на деревенском погосте был устроен в пасхальные праздники. Это ЧП активно обсуждалось в соцсетях.