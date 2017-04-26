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Деревенское кладбище в Тверской области разгромили школьники

Деревенское кладбище в Тверской области разгромили школьники - ТИА
фото "Анонимное Бологое"
26 Апреля 2017 13:32
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По данным ОМВД России по Бологовскому району, вандалами, которые устроили погром на кладбище в деревне Медведево, оказались школьники - ученики Бологовской школы, 12-13 лет.

По официальной информации, подростки совершили надругательство над 39 могилами. Уголовная ответственность им не грозит, а потому решается вопрос о помещении подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщало ТИА ранее, беспорядок на деревенском погосте был устроен в пасхальные праздники. Это ЧП активно обсуждалось в соцсетях.

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Метки: вандализм вандализм на кладбище разбили могильные плиты разгромили кладбище погром на кладбище
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Комментарии (2)

  • hell 
    Комисию по делам несовершеннолтених и в спецшколу! Родителям штрафака и возмещение ущерба родственникам усопших.
    26.04.2017 13:42
    0 | 1

  • Net. 
    С родителей деньги взыскать на восстановление и разъяснить в жёсткой форме как правильно детей воспитывать! Видимо там и семьи такие же, что попало...
    26.04.2017 13:42
    0 | 0
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