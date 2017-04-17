В Тверской области вандалы вновь разгромили кладбище

ЧП произошло в Бологовском районе на кладбище в деревне Медведево. Погром на месте захоронений с утра в понедельник даже обсуждали в кабинете у главы районной администрации. Беспорядок на деревенском погосте в минувшие выходные заметили местные жители. Произошедшее активно обсуждается в соцсетях:
Катя Григорьева:
- Это уже беспредел.
Нана Рогозина:
- Твари, как так можно.
Любовь Силантьева:
- Кошмар,нелюди!!!!!
Вадим Калинин:
- Вандализм ст. 214 УК РФ. Пишите заявление. Может, найдут негодников.
Ольга Тимощенко:
- Заявления написаны, сейчас кладбище патрулируют. Но будет ли толк.
Как сообщают очевидцы, изуродовано 38 могил: памятники повалены, разбиты плиты.
Мария Тихонова:
- Цепи украдены, столбы деформированы, гранитная лавочка разрушена. И это лишь одна из многочисленных осквернённых могил...
Алексей Никифоров, директор МУП «Ритуальные услуги» (г. Бологое):
- Мы насчитали 35 свернутых памятников, из них 10 расколоты. Трогали невысокие – средние памятники, большие, видимо, им были не под силу. На месте происшествия мы нашли подростковые следы. Надо отметить, что вандалы действовали в секторе кладбища, который расположен около леса, чтобы на глаза не попадаться. Подобная ситуация в Медведево произошла впервые. Несколько лет назад хулиганы стащили и спрятали нержавеющие памятники, их потом нашли. Но чтобы так массово – такого не было.
Напомним, подобная ситуация произошла в Конакове. В конце марта на местном кладбище осквернили 66 могил. Только вот до сих пор неизвестно, поймала ли полиция негодяев или нет. Информация от правоохранительных органов не поступала. Ситуация с вандализмом как-то поутихла.
Фото и комментарии из группы "Анонимное Бологое"
Комментарии (3)
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phils
17.04.2017 11:53
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id1Ray
17.04.2017 12:05
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4
pessimist
17.04.2017 13:19
0
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