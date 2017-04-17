В Тверской области вандалы вновь разгромили кладбище

ЧП произошло в Бологовском районе на кладбище в деревне Медведево. Погром на месте захоронений с утра в понедельник даже обсуждали в кабинете у главы районной администрации. Беспорядок на деревенском погосте в минувшие выходные заметили местные жители. Произошедшее активно обсуждается в соцсетях:

Катя Григорьева:

- Это уже беспредел.

Нана Рогозина:

- Твари, как так можно.

Любовь Силантьева:

- Кошмар,нелюди!!!!!

Вадим Калинин:

- Вандализм ст. 214 УК РФ. Пишите заявление. Может, найдут негодников.

Ольга Тимощенко:

- Заявления написаны, сейчас кладбище патрулируют. Но будет ли толк.

Как сообщают очевидцы, изуродовано 38 могил: памятники повалены, разбиты плиты.

Мария Тихонова:

- Цепи украдены, столбы деформированы, гранитная лавочка разрушена. И это лишь одна из многочисленных осквернённых могил...

Алексей Никифоров, директор МУП «Ритуальные услуги» (г. Бологое):

- Мы насчитали 35 свернутых памятников, из них 10 расколоты. Трогали невысокие – средние памятники, большие, видимо, им были не под силу. На месте происшествия мы нашли подростковые следы. Надо отметить, что вандалы действовали в секторе кладбища, который расположен около леса, чтобы на глаза не попадаться. Подобная ситуация в Медведево произошла впервые. Несколько лет назад хулиганы стащили и спрятали нержавеющие памятники, их потом нашли. Но чтобы так массово – такого не было.

Напомним, подобная ситуация произошла в Конакове. В конце марта на местном кладбище осквернили 66 могил. Только вот до сих пор неизвестно, поймала ли полиция негодяев или нет. Информация от правоохранительных органов не поступала. Ситуация с вандализмом как-то поутихла.

Фото и комментарии из группы "Анонимное Бологое"