За всю историю мирового сумо впервые на чемпионате Европы 5 золотых медалей завоевали отец и дочь из Осташкова

С 21 по 24 апреля в столице Грузии Тбилиси прошел Чемпионат Европы по борьбе сумо среди мужчин и женщин. В составе сборной России Тверскую область представляли два спортсмена - Михаил Петров (вес 100кг) и Светлана Петрова (вес 80 кг).

Грузия, имея древние борцовские традиции, приняла 290 сильнейших борцов сумо из 13 стран Европы. В жарких поединках на дохе прошли три дня. Тверские сумоисты, семья Петровых из Осташкова, одержали сокрушительную победу на Европейском Чемпионате, став живой легендой Европейского сумо.

Михаил Петров (тренер Дмитрий Батынин), обыграв норвежца, в финале мощным броском поверг наземь лучшего балканского борца из Болгарии и завоевал золото чемпионата континента. Украшением турнира и гордостью нашей страны стала звезда сумо из Осташкова, дочь Михаила Петрова Светлана, завоевавшая 4 золотых медали: чемпионка Европы до 21 года, до 23 лет и в этих же возрастных группах в командных соревнованиях.

За всю историю мирового сумо впервые на европейском пьедестале победителей стояли отец и дочь из России, демонстрируя мощь, силу духа, молодость и красоту. Пять золотых медалей европейской пробы принесла России семья Петровых из г. Осташкова Тверской области! Пять раз исполнялся гимн России и поднимался флаг нашей Родины, благодаря успешному выступлению тверских спортсменов.

Михаилу Петрову 41 год. В 2016 году он дебютировал на Чемпионате Европы (в Польше) серебряной медалью ( в весе 100 кг). Сильная черта характера - умение сконцентрироваться на схватке, независимо от условий.

Светлане Петровой 17лет. Её тренирует отец. Она неоднократная чемпионка России, Европы и Мира. Сильная черта характера: смесь спортивной ярости и хладнокровия, может вырвать победу на последней секунде, даже проигрывая. Девиз чемпионки: «К победе вместе с папой!».

Интервью со Светланной после чемпионата мира можно почитать в статье ТИА "Чемпионка мира по сумо Светлана Петрова признаётся, что напряжение снимала музыкой, а самой сложной была схватка за выход в финал".