tvernews.ru
26 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

За всю историю мирового сумо впервые на чемпионате Европы 5 золотых медалей завоевали отец и дочь из Осташкова

За всю историю мирового сумо впервые на чемпионате Европы 5 золотых медалей завоевали отец и дочь из Осташкова - ТИА
26 Апреля 2017 13:01
Автор:

Фоторепортаж

С 21 по 24 апреля в столице Грузии Тбилиси прошел Чемпионат Европы по борьбе сумо среди мужчин и женщин. В составе сборной России Тверскую область представляли два спортсмена - Михаил Петров (вес 100кг) и Светлана Петрова (вес 80 кг).

Грузия, имея древние борцовские традиции, приняла 290 сильнейших борцов сумо из 13 стран Европы. В жарких поединках на дохе прошли три дня. Тверские сумоисты, семья Петровых из Осташкова, одержали сокрушительную победу на Европейском Чемпионате, став живой легендой Европейского сумо.

Михаил Петров (тренер Дмитрий Батынин), обыграв норвежца, в финале мощным броском поверг наземь лучшего балканского борца из Болгарии и завоевал золото чемпионата континента. Украшением турнира и гордостью нашей страны стала звезда сумо из Осташкова, дочь Михаила Петрова Светлана, завоевавшая 4 золотых медали:  чемпионка Европы до 21 года, до 23 лет и в этих же возрастных группах в командных соревнованиях.

За всю историю мирового сумо впервые на европейском пьедестале победителей стояли отец и дочь из России, демонстрируя мощь, силу духа, молодость и красоту. Пять золотых медалей европейской пробы принесла России семья Петровых из г. Осташкова Тверской области! Пять раз исполнялся гимн России и поднимался флаг нашей Родины, благодаря успешному выступлению тверских спортсменов.

Михаилу Петрову 41 год. В 2016 году он дебютировал на Чемпионате Европы (в Польше) серебряной медалью ( в весе 100 кг). Сильная черта характера - умение сконцентрироваться на схватке, независимо от условий.

Светлане Петровой 17лет. Её тренирует отец. Она неоднократная чемпионка России, Европы и Мира. Сильная черта характера: смесь спортивной ярости и хладнокровия, может вырвать победу на последней секунде, даже проигрывая. Девиз чемпионки: «К победе вместе с папой!».

Интервью со Светланной после чемпионата мира можно почитать в статье ТИА "Чемпионка мира по сумо Светлана Петрова признаётся, что напряжение снимала музыкой, а самой сложной была схватка за выход в финал".

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: сумо федерация сумо тверской области светлана петрова тверские сумоисты михаил петров
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • hell 
    Ну очень женский вид спорта... 80 кг в 17 лет то... а че не 180?!
    26.04.2017 13:22
    1 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

В Твери решили судьбу детской областной больницы: построят новое здание, а сгоревшее - законсервируют

2017-04-25 13:58
67

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
61

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
57

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100