УМВД: на кладбище в Дмитрово-Черкассах происшествий не было

УМВД по Тверской области опровергает информацию, изложенную в новости "В Твери на кладбище «сатанисты» разрыли могилу, вскрыли гроб, а останки унесли с собой". По словам представителей ведомства, разрытая могила - свежая, а разрушенный гроб выкинули после "подзахоранивания".

Напомним, раскопанную могилу и сломанный гроб на кладбище в Дмитрово-Черкассах нашли очевидцы, которые пришли почтить память умерших родственников. Они рассказали что одна из могил была раскопана. Памятник - сдвинут, гроб - разрушен и выброшен. Рядом валялись подушка и обрывки внутренней обивки. Самих останков не было. В администрации кладбища очевидцам сказали, что это дело рук сатанистов.

Согласно официальному комментарию УМВД, начальник ОМВД по Калининскому району Сергей Громов позвонил руководителю кладбища, который заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. По его словам, изображенная на фото могила (частично заполненная водой) вырыта работниками кладбища и подготовлена для захоронения, а частично разрушенный гроб принадлежит другому захоронению и выброшен родственниками захороненного человека после процедуры так называемого «подзахоранивания».

"Никаких чрезвычайных происшествий на обслуживаемом месте захоронения (кладбище) не происходило. Изложенную в телефонном разговоре информацию руководитель кладбища готов подтвердить письменно", - указано в релизе пресс-службы регионального УВМД.