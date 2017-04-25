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УМВД: на кладбище в Дмитрово-Черкассах происшествий не было

УМВД: на кладбище в Дмитрово-Черкассах происшествий не было - ТИА
25 Апреля 2017 20:01
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УМВД по Тверской области опровергает информацию, изложенную в новости "В Твери на кладбище «сатанисты» разрыли могилу, вскрыли гроб, а останки унесли с собой". По словам представителей ведомства, разрытая могила - свежая, а разрушенный гроб выкинули после "подзахоранивания".

Напомним, раскопанную могилу и сломанный гроб на кладбище в Дмитрово-Черкассах нашли очевидцы, которые пришли почтить память умерших родственников. Они рассказали что одна из могил была раскопана. Памятник - сдвинут, гроб - разрушен и выброшен. Рядом валялись подушка и обрывки внутренней обивки. Самих останков не было. В администрации кладбища очевидцам сказали, что это дело рук сатанистов.

Согласно официальному комментарию УМВД, начальник ОМВД по Калининскому району Сергей Громов позвонил руководителю кладбища, который заявил, что эти сведения не соответствуют действительности. По его словам, изображенная на фото могила (частично заполненная водой) вырыта работниками кладбища и подготовлена для захоронения, а частично разрушенный гроб принадлежит другому захоронению и выброшен родственниками захороненного человека после процедуры так называемого «подзахоранивания».

"Никаких чрезвычайных происшествий на обслуживаемом месте захоронения (кладбище) не происходило. Изложенную в телефонном разговоре информацию руководитель кладбища готов подтвердить письменно", - указано в релизе пресс-службы регионального УВМД.

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Метки: сатанисты в твери вандализм на кладбище кладбище в дмитрово-черкассах умвд по тверской области
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Комментарии (7)

  • horton 
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    Прикрепленные изображения:
    25.04.2017 20:18
    0 | 3

  • romich 
    Происшествия не было,  а новость-есть!  Учитесь,  Киса!
    25.04.2017 20:22
    0 | 1

  • Leo-L 
    Версия про сатанистов была за гранью добра и зла, но и эта фраза - ".... и выброшен родственниками захороненного человека после процедуры так называемого «подзахоранивания».-  тоже не укладывается в сознание нормального человека.
    25.04.2017 20:27
    0 | 6

    • horton 
      То, что могила вырыта, а не разрыта, было видно сразу... но вот с выкинутым гробом - ????
      25.04.2017 20:36
      0 | 3

  • Lyutik 
    Гроб больно свежий и чистый для подзахоранивания. Не раньше, чем через 25 лет это разрешают делать. Останки из первого гроба так покидали в могилу или в новый подложили? 

Че за бред придумали?
    25.04.2017 20:37
    0 | 4

  • Инокентий 
    Какая-то идиотская официальная версия, даже если рассматривать подзахоронение, в этом  случае ставят гроб на гроб, но никак не выкидывают усопшего ранее оттуда....Как говорится, осталось больше вопросов...???
    25.04.2017 20:48
    0 | 5

  • ЧЕПАЕВ 
    Плати ментам больше, не плати...... Все как раньше ....
    25.04.2017 21:01
    0 | 2
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