В Твери на кладбище «сатанисты» разрыли могилу, вскрыли гроб, а останки унесли с собой

Все это произошло на кладбище в Дмитрово-Черкассах. Раскопанную могилу и разломанный гроб нашли очевидцы, которые пришли почтить память умерших родственников.

- Ужасную картину увидел мой сын, который поехал на кладбище 15 апреля, чтобы прибраться на могилке наших умерших родственников. Рядом с захоронением он увидел, что одна из могил неизвестного нам человека раскопана. Памятник был сдвинут, гроб разрушен и выброшен. Рядом валялись подушка и обрывки внутренней обивки. Самих останков не было, - рассказала корреспонденту ТИА Лариса.

По словам женщины, ее сын 16 апреля обратился к администрации кладбища и к месту происшествия довез одного из сотрудников, чтобы показать осквернённую могилу.

- Знаете, поразил ответ администрации. Нам сказали, гроб выкинем, могилу зароем, ничего страшного. Также нам ответили, что это дело рук сектантов – сатанистов.

Женщина обратилась в прокуратуру, но ее отправили в полицию по месту жительства. Только там могут принять подобное заявление.