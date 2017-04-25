tvernews.ru
25 апреля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери на кладбище «сатанисты» разрыли могилу, вскрыли гроб, а останки унесли с собой

В Твери на кладбище «сатанисты» разрыли могилу, вскрыли гроб, а останки унесли с собой - ТИА
25 Апреля 2017 16:36
Автор:

Фоторепортаж

Все это произошло на кладбище в Дмитрово-Черкассах. Раскопанную могилу и разломанный гроб нашли очевидцы, которые пришли почтить память умерших родственников.

-  Ужасную картину увидел мой сын, который поехал на кладбище 15 апреля, чтобы прибраться на могилке наших умерших родственников. Рядом с захоронением он увидел, что одна из могил неизвестного нам человека раскопана. Памятник был сдвинут, гроб разрушен и выброшен. Рядом валялись подушка и обрывки внутренней обивки. Самих останков не было, - рассказала корреспонденту ТИА Лариса.

По словам женщины, ее сын 16 апреля обратился к администрации кладбища и к месту происшествия довез одного из сотрудников, чтобы показать осквернённую могилу.

- Знаете, поразил ответ администрации. Нам сказали, гроб выкинем, могилу зароем, ничего страшного. Также нам ответили, что это дело рук сектантов – сатанистов.

Женщина обратилась в прокуратуру, но ее отправили в полицию по месту жительства. Только там могут принять подобное заявление.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: вандализм на кладбище кладбище дмитрово-черкассы разрушили могилу осквернили могилу сатанисты
Смотрите также:
Комментарии (15)

  • zxcvbnm 
    Сэм и Дин Винчестеры?
    25.04.2017 16:42
    0 | 3

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Зомби-апокалипсис. Начало.
    25.04.2017 16:45
    1 | 2

    • Buzzer 
      Убёг.
      25.04.2017 16:52
      3 | 1

  • Mishka B 
    3,14здец, товарищи.
    25.04.2017 16:53
    0 | 14

  • Бертран 
    Классический, оральный, садо- мазо, лесбийский, некрофилия, некросадизм..
    25.04.2017 16:55
    0 | 5

  • Small19 
    "Женщина обратилась в прокуратуру, но ее отправили в полицию по месту жительства. Только там могут принять подобное заявление" - ничего подобного. В соответствии с совместным приказом Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ и т.д. от 29.12.05 г. №39/1070/1021/253/780/353/399 прокуратура обязана была принять заявление и потом уже направить по подследственности, а так - прокурорские "футболят" граждан.
    25.04.2017 17:01
    0 | 7

  • Алексей Владимирович 
    почти 100 лет останкам. можа какие научные исследователи попёрли? для науки
    25.04.2017 17:06
    1 | 1

    • Small19 
      почему 100? - 14 останкам, только было. Это живому было почти 100
      25.04.2017 17:11
      1 | 5

      • horton 
        Странно, что за 14 лет в земле обивка гроба не пострадала... Разве в таком сыром месте (раз могила быстро водой заполнилась) гроб не должен был сгнить за 14 лет?
        25.04.2017 17:31
        0 | 3

        • zilberman 
          Ну как минимум в таком состоянии он находиться точно не должен. Памятник к этом гробу отношения явно не имеет.
          25.04.2017 17:38
          0 | 1

  • Алексей (http://www.youtube.com/channel/UCP3LKYjkBcFdk6LIUu_MWgg) 
    А чего это прокуратура футболит граждан, на них закон не распространяется ? Обязаны принять, а если не их подведомственность уже тогда направлять куда следует !
    25.04.2017 17:19
    0 | 4

  • Mishka B 
    Администрация кладбища, видимо, "для мебели" там находится. Только мелкий кэш собирают при въезде (не хочешь идти пешком - можешь проехать на авто за долю малую). Больше они не на что не годятся. Работнички...
    25.04.2017 17:29
    0 | 2

  • divasob 
    сейчас останки у кого ни будь на хате .пляшут вокруг них.
    25.04.2017 17:33
    0 | 1

  • zilberman 
    Да ну шиза какая то. Гроб свежий на вид, из такого не достанешь просто так черепушку, там ведь полуразложившийся кисель внутри, к которому без костюма РХБЗ близко не подойдешь. Слабо что то верится в сатанистов в этой истории. Не, ну можно предположить, что сатанистам нужно получить человеческую черепушку. Но ее же можно достать куда как проще, в каких нибудь старых заброшенных захоронениях, где вероятность спалиться стремится к нулю, а останки плоти уже давно разложились. А тут, ковыряться на действующем кладбище, ну я не знаю, человек с такими наклонностями и умственными способностями не может ускользнуть от внимания психиаторов и разгуливать просто так на свободе. Поэтому, версия с сатанистами крайне не убедительна.
    25.04.2017 17:34
    0 | 0

    • Бертран 
      Курочкин, это рядом с пропажей, а судя по обивке и подушке, захоронение было не раньше декабря. Довольно свежий труп.
      25.04.2017 17:45
      0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
161

День рождения В.И.Ленина прошел в Твери незамеченным?

2017-04-23 14:07
61

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

На свадьбу азербайджанцев в Кимрах ворвался ОМОН

2017-04-25 09:30
40

Тверскому хоккейному клубу грозит банкротство и закрытие

2017-04-24 13:23
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100