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Пропавший школьник спустя три дня сам пришел домой

25 Апреля 2017 17:14
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Ранее сообщалось, что подросток 2002 г.р. ушел из дома 22 апреля и пропал. О его местонахождении никто ничего не знал. 25 апреля ВПСО «Сова» сообщила, что мальчик найден, жив.

По информации СУ СКР по Тверской области, школьник сам вернулся домой, о чем отец ребенка проинформировал следственные органы.

Где пропадал мальчик, в пресс-релизе ведомства не говорится. Но сообщается, что подросток ранее неоднократно покидал свое место жительства и после непродолжительного отсутствия возвращался домой.

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Метки: пропал подросток пропал мальчик
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Комментарии (1)

  • Buzzer 
    Жрать захотел и вернулся к месту кормёжки.
    25.04.2017 17:51
    0 | 0
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