Пропавший школьник спустя три дня сам пришел домой

Ранее сообщалось, что подросток 2002 г.р. ушел из дома 22 апреля и пропал. О его местонахождении никто ничего не знал. 25 апреля ВПСО «Сова» сообщила, что мальчик найден, жив.

По информации СУ СКР по Тверской области, школьник сам вернулся домой, о чем отец ребенка проинформировал следственные органы.

Где пропадал мальчик, в пресс-релизе ведомства не говорится. Но сообщается, что подросток ранее неоднократно покидал свое место жительства и после непродолжительного отсутствия возвращался домой.