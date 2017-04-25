В Твери ищут школьника. Мальчик пропал 22 апреля

НАЙДЕН, ЖИВ. Правоохранительные органы вместе с родственниками ищут Сергеева А. 2002 г.р. Он ушел из дома 22 апреля и до настоящего времени и его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид 14 лет, славянской внешности, рост 167 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, молодежная стрижка – выбрито около ушей.
Одет: синяя куртка без капюшона, болоньевая, матовая, «дутики» камуфляжного цвета, ярко-синяя вязаная шапка.
С собой: портфель камуфляжного цвета немного другого оттенка.
Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о школьнике, просьба сообщать по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.
Комментарии (1)
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god007
25.04.2017 15:51
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