В Твери ищут школьника. Мальчик пропал 22 апреля

НАЙДЕН, ЖИВ. Правоохранительные органы вместе с родственниками ищут Сергеева А. 2002 г.р. Он ушел из дома 22 апреля и до настоящего времени и его местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 14 лет, славянской внешности, рост 167 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, молодежная стрижка – выбрито около ушей.

Одет: синяя куртка без капюшона, болоньевая, матовая, «дутики» камуфляжного цвета, ярко-синяя вязаная шапка.

С собой: портфель камуфляжного цвета немного другого оттенка.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о школьнике, просьба сообщать по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.