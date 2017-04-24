Лучшим народным корреспондентом по итогам прошлой недели стал Xычник_Ёж

Редакция ТИА подвела итоги традиционного конкурса на лучшую народную новость. Победителем по итогам прошлой недели с 17 по 23 апреля стал Xычник_Ёж с рассказом о том, как пытался получить бандероль в 28 отделении связи.

В общем и целом – мучительно и сложно. Новость набрала 44 «плюса», 11 «минусов», и стала одной из самых популярных.

Мы поздравляем автора, желаем найти свою посылку и ждём в редакции для получения приза – пригласительного на два лица на любой киносеанс в кинотеатр «Синема Стар».