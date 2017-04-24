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Лучшим народным корреспондентом по итогам прошлой недели стал Xычник_Ёж

24 Апреля 2017 15:26
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Редакция ТИА подвела итоги традиционного конкурса на лучшую народную новость. Победителем по итогам прошлой недели с 17 по 23 апреля стал Xычник_Ёж с рассказом о том, как пытался получить бандероль в 28 отделении связи.

В общем и целом – мучительно и сложно. Новость набрала 44 «плюса», 11 «минусов», и стала одной из самых популярных.

Мы поздравляем автора, желаем найти свою посылку и ждём в редакции для получения приза – пригласительного на два лица на любой киносеанс в кинотеатр «Синема Стар».

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Метки: лучший народный корреспондент ТИА лучшая народная новость
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Комментарии (3)

  • kudimov 
    Ясно, захочу в кино - пойду сначала на почту)
Поздравляю, Еж))
    24.04.2017 16:16
    0 | 11

    • kurochkinandryushka 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://smokenosov.blogspot.com
      24.04.2017 18:39
      0 | 0

    • Tamplier 
      Спасибо,после заметки бандероль нашлась и почта проявила видимость деятельности,бардак там у них
      24.04.2017 19:23
      0 | 0
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