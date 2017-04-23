Родственники погибшего ищут свидетелей смертельной аварии в Твери около «Ленты»

В социальных сетях родственники погибшего в аварии мужчины разыскивают очевидцев произошедшего:

«Помогите найти очевидцев в аварии на Московском шоссе у супермаркета "Лента", 19 апреля 2017 года автомобиль хендей салярис. Если есть какие нибудь сведения видео регистратора или иные обстоятельства приведённые к этой аварии просьба сообщить по телефону 89520913245 Мария!»

Напомним, ДТП произошло 19 апреля около 15:50 на Московском шоссе, напротив гипермаркета "Лента". "Хёндай Солярис" ехал со стороны посёлка Химинститут на большой скорости, потерял управление и врезался в столб. Удар был такой силы, что, несмотря на сработавшие подушки безопасности, водитель погиб на месте аварии.

Один из очевидцев трагедии пишет в группе «Подслушано у водителей. Тверь»,

Артем Воронцов:

- Я ехал в ленту в этот момент, самого момента аварии не видел, был от него в метрах 100-150, но, по словам едущих в потоке, водитель ехал в левом ряду потом резко перестроился в правый ряд и врезался в столб освещения. Сразу остановились и подбежали к машине, но человек уже был мертв. Мои соболезнования.