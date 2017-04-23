tvernews.ru
23 апреля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Родственники погибшего ищут свидетелей смертельной аварии в Твери около «Ленты»

Родственники погибшего ищут свидетелей смертельной аварии в Твери около «Ленты» - ТИА
23 Апреля 2017 15:38
Автор:

В социальных сетях родственники погибшего в аварии мужчины разыскивают очевидцев произошедшего:

«Помогите найти очевидцев в аварии на Московском шоссе у супермаркета "Лента", 19 апреля 2017 года автомобиль хендей салярис. Если есть какие нибудь сведения видео регистратора или иные обстоятельства приведённые к этой аварии просьба сообщить по телефону 89520913245 Мария

Напомним, ДТП произошло 19 апреля около 15:50 на Московском шоссе, напротив гипермаркета "Лента". "Хёндай Солярис" ехал со стороны посёлка Химинститут на большой скорости, потерял управление и врезался в столб. Удар был такой силы, что, несмотря на сработавшие подушки безопасности, водитель погиб на месте аварии.

Один из очевидцев трагедии пишет в группе «Подслушано у водителей. Тверь»,

Артем Воронцов:

- Я ехал в ленту в этот момент, самого момента аварии не видел, был от него в метрах 100-150, но, по словам едущих в потоке, водитель ехал в левом ряду потом резко перестроился в правый ряд и врезался в столб освещения. Сразу остановились и подбежали к машине, но человек уже был мертв. Мои соболезнования.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: смертельное дтп авария в твери погиб водитель дтп у ленты
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    А для чего ищуть? Водила сам виноват, никто его не подрезал и т.п. Да и зачем, коли мёртв всё равно и навсегда. Странные люди...
    23.04.2017 15:58
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери владелец бара показал жителям "Кузькину мать"

2017-04-21 09:46
155

Миграционный центр в Твери продолжают штурмовать толпы иностранцев, а полиция уверяет - очередей здесь нет

2017-04-20 12:32
61

Депутаты ЗС Тверской области отчитались о доходах: Александр Клиновский заработал 83 млн. рублей, Ирина Шереметкер - 264 тыс. рублей

2017-04-21 17:20
59

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
58

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
53

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Перевозчики требуют полностью отменить систему «Платон»

2017-04-19 21:03
41

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
35

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100