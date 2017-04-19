В Твери "Хёндай" врезался в столб: водитель погиб

19 апреля, около 15:50 произошло серьёзное ДТП на Московском шоссе, напротив гипермаркета "Лента". "Хёндай Солярис" ехал со стороны посёлка Химинститут на большой скорости, потерял управление и врезался в столб. Удар был такой силы, что, несмотря на сработавшие подушки безопасности, водитель погиб на месте аварии.
Прибывшим на происшествие пожарным расчётам пришлось пролить автомобиль водой из-за опасности возгорания - из повреждённого автомобиля вытекло масло.
Комментарии (14)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Thomas
19.04.2017 22:22
0
|
0