tvernews.ru
19 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери "Хёндай" врезался в столб: водитель погиб

В Твери "Хёндай" врезался в столб: водитель погиб - ТИА
19 Апреля 2017 16:24
Автор:

Фоторепортаж

19 апреля, около 15:50 произошло серьёзное ДТП на Московском шоссе, напротив гипермаркета "Лента". "Хёндай Солярис" ехал со стороны посёлка Химинститут на большой скорости, потерял управление и врезался в столб. Удар был такой силы, что, несмотря на сработавшие подушки безопасности, водитель погиб на месте аварии.

Прибывшим на происшествие пожарным расчётам пришлось пролить автомобиль водой из-за опасности возгорания - из повреждённого автомобиля вытекло масло.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп в твери врезался в столб погиб водитель дтп с погибшим
Смотрите также:
Комментарии (14)

  • Dobry кrtek 
    Точно, мимо проезжал. Аж две "пожарки" приехало + МЧСовская лайба. Я сначала подумал, что взрыв где можа бабахнул и заинтересовался...Но...всё, как всегда.
    19.04.2017 16:36
    1 | 4

  • Alx 
    Машина целая, двери открываются, а человек погиб.
    19.04.2017 16:46
    0 | 7

    • infist 
      Ну если был не пристегнут, то не удивительно.
      19.04.2017 17:02
      1 | 9

    • Zorkiy 
      Летняя...
      19.04.2017 18:59
      4 | 0

  • kudimov 
    Получился  краш-те́ст с печальными последствиями. Нафиг гонять, не пойму? Не выиграть по городу много времени путем нажима на педаль газа.
    19.04.2017 16:49
    1 | 13

  • Dobriy Doctor 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    19.04.2017 16:53
    0 | 6

  • Бегемот 
    Вольному воля,это его выбор! Не жалко!
    19.04.2017 17:12
    4 | 7

  • BARBAdos 
    жесть просто... со стороны все это смахивает на самоубийство какое то.
    19.04.2017 17:30
    0 | 5

  • abeltv 
    А чем водителю столб помешал? Стоит по стандартам, не посередине проезжей части, или кого обогнать пытался справа? Непонятно вообще. Схема тормозного пути (если таковой был) нет,  как будто специально в столб влетел....
На фото конечно плохо видно, но похоже водитель не был пристёгнут, а с подушками не пристёгнут, значит потенциальный труп. Подушка выстреливает с огромной силой, может и шею и грудину сломать.
    19.04.2017 17:47
    0 | 7

    • Alx 
      Подушка стреляет не сильнее, чем водитель ударяется об руль и лобовое. Хорошо видно, как водитель погнул руль, несмотря на подушку.
      19.04.2017 18:04
      0 | 3

  • bublik 
    хорошо с собой ни кого не забрал.
    19.04.2017 18:57
    0 | 4

  • USSR 
    Сомнительно что летел. Там Камера в зад стреляет. Местные все знают. А вот ямы-колодцы в правом ряду... Может неудачно пытался увильнуть, может колесо попало. А в этой жестянке и 70-ти об столб с запасом хватит. Соболезнования родным
    19.04.2017 20:47
    2 | 3

  • Whois 
    Видео б...
Не исключаю, что выскочил пешеход, руль вправо...
    19.04.2017 21:50
    0 | 0

  • Thomas 
    Меня водители этих типа "корейских" консервных банок добивают! Лично по мне, хуже ездят только на раздолбанных жигулях. Чего на них носится? У них безопасность, как у отечественного автопрома. Хотя это и есть отечественный автопром с корейским шильдиком
    19.04.2017 22:22
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Прямых выборов главы Твери не будет: депутаты городской Думы отозвали свою законодательную инициативу

2017-04-19 11:14
54

В Твери при реконструкции стадиона "Химик" планируют поменять бетонную стену-забор

2017-04-13 09:17
53

Ф.М. Достоевский: "Тверь в тысячу раз гаже"

2017-04-18 10:38
52

О воспитании, расстройствах и семейных проблемах "ниже пояса" в интервью ТИА с врачом-сексологом

2017-04-17 12:32
50

Игорь Руденя поздравляет верующих с праздником Светлого Христова Воскресения

2017-04-16 00:03
39

По Твери прошёл масштабный шухер

2017-04-16 10:04
36

Убитая дорога под Весьегонском: автобусы отказываются ездить

2017-04-13 13:21
34

ГИБДД: реконструкция "капель" у Южного путепровода снизит вероятность пробок и ДТП

2017-04-17 17:13
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100