В Твери "Хёндай" врезался в столб: водитель погиб

19 апреля, около 15:50 произошло серьёзное ДТП на Московском шоссе, напротив гипермаркета "Лента". "Хёндай Солярис" ехал со стороны посёлка Химинститут на большой скорости, потерял управление и врезался в столб. Удар был такой силы, что, несмотря на сработавшие подушки безопасности, водитель погиб на месте аварии.

Прибывшим на происшествие пожарным расчётам пришлось пролить автомобиль водой из-за опасности возгорания - из повреждённого автомобиля вытекло масло.